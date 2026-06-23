Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004'te evlenen Tansa Mermerci-Can Ekşioğlu çifti, geçen yaz 21 yılın ardından boşanmıştı. Boşanmayı Can Ekşioğlu'nun istediğinin ve sebebinin de 'iç huzuru arayışı' olduğu ortaya çıkınca herkes şoke olmuştu!

İlişkilerini medeni bir şekilde sürdüren ex çift, önceki gün kutlanan Babalar Günü'nde, çocukları Mehmet Pars (21) ve Sinan San (19) ile birlikte ailece brunch'ındaydı. Tansa Hanım'ın kardeşi Derin Mermerci ile hayat arkadaşı Murat Aslan ve Murat Bey'in Beyza Uyanoğlu'ndan olan oğlu Muratcan da masadaydı. Önceki hafta Can Bey, kurucusu olduğu Spot Projects'in 15. yıl kutlamasında da Tansa Hanım'ı yalnız bırakmamıştı.

Evliyken bu kadar sık birlikte görmediğimiz çifti, boşandıktan sonra daha sık birlikte görür olduk. Acaba diyorum; iç huzurunu ararken evliliğini yıkan Can Bey, asıl huzurun ailede olduğunu mu anladı? O yüzden mi, eskisinden daha çok ailesi ile bir araya geliyor ve aile buluşmalarını hiç kaçırmıyor? Bence Can Ekşioğlu, hata yaptığını anladı ve yakında tekrar evlenirlerse hiç şaşırmam.

VUSLAT NİSANA KALDI!

"Tekrar evlenmeye hiç niyetim yok" diyerek büyük büyük laflar eden Zeynep Yılmaz'ın sonunda lafını yediğini, Aralık 2023'ten bu yana flört ettiği Bülent Ciritçi'den gelen evlilik teklifini kabul ettiğini yazmıştım. Herkesin birbirlerine çok yakıştırdığı çiftin eylül ayında yurt dışında, sadece çok yakın arkadaşlarının katılacağı sade bir nikahla hayatlarını birleştireceklerini de eklemiştim. Ancak öğrendim ki, evdeki hesap çarşıya uymamış ve vuslat bir başka bahara kalmış! Çiftin izdivaçlarını nisan ayına ertelemelerinin nedeni ise; henüz gönüllerine göre bir ev bulamamalarıymış. Geç olsun da güç olmasın ve hep mutlu olsunlar.

BU KEZ PLAJDA EĞLENDİRECEK

Yıllar önce Boğaz'da açtığı mekanı ile İstanbul eğlence sektörüne farklı boyut kazandıran Şefik Öztek, İstanbul'u terk edip Bodrumlu olmuştu. Yıllarca gece hayatında işletmecilik yapan Öztek, bu yaz Bodrum'da beach club işletiyor. Öztek'in beach'i, mavi bayraklı denizi, özel mönüsü ve gün batımı manzarasıyla dikkat çekti. Beach keyfini gün batımında müzik ve eğlenceyle buluşturan Öztek, anlaşılan gece hayatındaki başarısını gündüze de taşımış gibi görünüyor.

YENİ AŞKI KUTLAMADA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü bir erkek giyim markası, Babalar Günü'ne özel davet verdi. Boğaz'daki beş yıldızlı otelde gerçekleşen, Umut Boz'un ev sahipliği yaptığı, ünlü isimleri bir araya getiren davette yeni bir aşk ortaya çıktı!

Davette piyanonun başına geçip konuklara harika bir caz dinletisi sunan Kerem Görsev, geceye yeni sevgilisi Özlem Gür ile katıldı. Geçen yaz şarkıcı Neco'nun kendisi gibi müzisyen kızı Zeynep Özyılmazel ile evliliğin eşiğinden dönen Kerem Görsev, pilates eğitmeni olduğunu öğrendiğim Özlem Hanım ile çok mutlu olduğunu söyledi, daim olsun.