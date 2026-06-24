Şubat başında, Galatasaray'ın 30. Başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas'ın boşandığını yazdığımda herkes şok geçirmişti! Yine herkesi çok şaşırtacak bir haberim var!

Boylarınca çocuklarına rağmen yaklaşık 25 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren çiftten kalbini aşka açan ilk kişi Yelda Süren oldu. Yelda Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim. Sevil Sabancı'nın, eşi Eran Tapan'dan boşandıktan sonra en ciddi ilişkisini yaşadığı, 2015'den 2022'ye kadar flört ettiği ve evliliğin eşiğinden döndüğü Ferhat Ferhangil. Evet, yanlış okumadınız...

Yelda Süren ile Ferhat Ferhangil birlikte, hem de büyük aşk yaşadıkları konuşuluyor. İlişkilerinin ne zaman başladığını öğrenemedim ama ikisinin de mutluluktan ayaklarının yere basmıyormuş. Çok ihtimal vermesem de; bir sürpriz daha yapıp nikah masasına oturabilecekleri de konuşulanlar arasında... Ne diyelim; mutlulukları daim olsun.



OĞLUNUN BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Aslan Gülman'ın geçen yıl 14 Haziran'da İstanbul'da evlendiği Azeri eşi Mariam Gülman, birinci evlilik yıldönümlerinin ertesi günü, 15 Haziran'da oğulları Leo Aslan'ı dünyaya getirmişti.

İlk evlilik yıldönümlerinde en güzel hediyeyi kucaklarına alan çiftten Aslan Gülman, altı gün sonra da ilk Babalar Günü'nü kutladı. Babaanne olduğu için mutluluktan havalara uçan Feryal Gülman, oğlu Aslan Gülman'ın, torunu Leo Aslan'ın ayağını öperken çekilmiş fotoğrafını, "Canım benim ilk Babalar Günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.



PRENS ADALARI'NDA OSMANLI DEFİLESİ

Ünlü tasarımcı Tuba Ergin, bu kez Prens Adaları'ndan Büyükada'da, büyüleyici bir atmosferde, harika bir defileye daha imza attı. Ergin'in Osmanlı döneminin ihtişamından, kadınlarının zarafetinden ve güçlü duruşundan ilham alarak hazırladığı koleksiyonu, geçmişin estetiğini modern couture anlayışıyla yeniden yorumladı.

Gecede yalnızca bir defile değil; moda, tarih, müzik, sahne sanatları ve Akif Örük imzası taşıyan koreografinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyim sunuldu. Yeşim Salkım'ın kızı Ada Eratik ve özel performansıyla davetlilere unutulmaz bir final yaşatan Selin Geçit'in de podyuma çıktığı defile, konuklar tarafından ayakta alkışlandı.



'MADAM Z' HAYATA VEDA ETTİ

Türk modasının efsane isimlerinden, 'Madam Z' olarak tanınan Zuhal Yorgancıoğlu, önceki gün 100 yaşında hayatını kaybetti. Türk kültürünü ve geleneksel motifleri modern çizgilerle dünya modasına taşıyan, tasarımlarıyla Nancy Reagan ve Jackie Onasis gibi dünya liderlerinin eşlerini giydiren duayen modacı, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle

İzmir Balçova'daki evinde vefat etti. Moda dünyasına bıraktığı miras, 2023 yılında Eskişehir'de açılan ve adını taşıyan moda tasarım müzesiyle kalıcı hale getirilen Zuhal Yorgancıoğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum.