ATV'de başlayan 'Altı Üstü İstanbul' dizisi bir anda izleyiciyi kendine bağladı. Daha ilk bölümüyle en çok izlenen diziler arasında katılan 'Altı Üstü İstanbul'un güçlü kadrosu içinde Yüsra Geyik de yer alıyor. Dizide 'Nihal Cankaya'yı canlandıran güzel oyuncu, Şamdan Plus'ın yeni sayısına verdiği röportajda dizinin gördüğü ilgiden dolayı ne kadar mutlu olduğunu anlatmış. Kendisi için bu yazın çok iyi başladığını belirten Geyik, "Güzel işimizin iyi tepkiler alması da bu 'iyi olma' halimde büyük bir etkisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.

Hayallerimin çok üstünde bir yaz oluyor" demiş. Sonra da diziyle ilgili mutluluğunu şöyle dile getirmiş: "Beni çok mutlu eden, şahane bir ekibin buluştuğu, şimdiden kalbimde yer edinen 'Nihal'i de çok sevdiğim bir proje oldu. Maşallah demek istiyorum bize. En başından itibaren her şey o kadar su gibi aktı ki bu güzel enerjinin şimdi seyircide karşılık bulduğunu bilmek, bizi övgüleriyle ödüllendirmeleri sadece beni değil bütün ekibimizi çok mutlu ediyor."

Yüsra Geyik'in şu anda hayatının merkezinde 'Altı Üstü İstanbul' ve ailesinden başka bir şey yokmuş. "Ailemle kenetlendiğimiz bir dönemdeyim" diyen oyuncu, bu dönemde hayatında aşka yer olmadığını da belirtmiş. "Şu an hayatımda önceliğim kendimi iyi hissetmek, üretmek ve hayatın tadını çıkarmak" diyerek de bunun aşktan uzak olmasının sebebini açıklamış. Yüsra Geyik'in başka neler söylediğini merak ediyorsanız Şamdan Plus alın.



UFUKTA EVLİLİK VAR

İş adamı Allan Hakko'nun 11 yıl sonra başı ikinci kez bağlanıyor! 2010 yazında evlendiği oğlu Benjamin'in annesi Azer Polat'tan 2015'te boşandıktan sonra Burcu Esmersoy ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyi saymazsak;

Merve Oflaz ile üç yıl, Selin Yağcıoğlu ile iki yıl flört eden Allan Hakko'yu nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Onu buna ikna eden kişi ise, "Allan bana huzur ve mutluluk veriyor" diyen oyuncu Pelin Uluksar. Kulislerde, bu ay ilişkilerinin birinci yılını kutlayan aşıkların, evlilik kararı aldığı konuşuluyor. Tarihi henüz belirlemeseler de, arayı çok açmadan nikah masasına oturmayı planlıyorlarmış. Mutlulukları daim olsun...



YOKO ONO İÇİN GÖRKEMLİ DAVET

Merhum amcası Sakıp Sabancı'nın kurduğu müzeyi dünyanın en iyileri arasına sokmayı başaran, dünyaca ünlü birçok sanatçının eserlerini Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) sanatseverlerle buluşturan Güler Sabancı'dan harika bir sergi daha.

Sanatçı, müzisyen ve aktivist olarak çağdaş sanatın en etkili isimlerinden biri olan Japon kökenli Yoko Ono'nun eserleri SSM'de sergilenmeye başladı. Ono'nun 1960'lardan günümüze uzanan, şiir, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyonlardan oluşan üretimlerinin yer aldığı 'Yoko Ono: Insound and Instructure', adlı serginin açılışı, önceki akşam görkemli bir davetle gerçekleşti. 27 Aralık'a kadar açık kalacak sergiyi kaçırmayın derim.