Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, üç yıl önce annesi Sevil Sabancı'nın yönetim kurulundaki koltuğunu devralan Melisa Tapan Sabancı'yı (33) herkes diline dolamış durumda!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile yaklaşık bir yıl süren ilişkisi geçen yıl mart ayında biten, ondan önceki ciddi ilişkisini de Caroline Koç'un yeğeni Nicholas Giraud ile yaşayan Melisa Hanım, Bebek'te Turgut Özal ile yürüyüş yaparken görüntülenince dedikodu kazanları kaynamaya başladı!

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dan oğlu Turgut Özal ile Melisa Tapan Sabancı'yı şimdiye kadar hiç birlikte görmediğimiz için doğrusu benim de içime bir kurt düştü!

Sorup soruşturdum kimse net bir şey bilmiyor ama yeni bir aşk diyenler çoğunlukta. Üç vakte kadar aşk mı arkadaşlık mı öğrenip yazacağım.



İKİZLERDEN BİRİ DAMAT OLDU!

İşadamı Mustafa Süzer'in 45 yaşındaki müzmin bekar ikizlerinden birinin başı sonunda bağlandı! Bir dönemin en hızlılarından biri olan Baran Süzer bekar gezmeye devam ederken, ikizi Serhan Süzer, Kurban Bayramı'nda evlilik teklif ettiği, 10 Haziran'da nişanlandığı Rengin Arzu ile Fas'ın büyülü şehri Marakeş'te evlendi.

Rabat Büyükelçimiz Mustafa İlker Kılıç'ın huzurunda bir ömür mutluluğa "evet" diyen aşıklar, Fas'a gelen yakın arkadaşlarının katıldığı, cumadan pazara kadar süren davetlerle evliliklerini kutladılar. Ben de yeni evlilere mutluluklar diliyorum; darısı Baran Süzer'in başına...



GAZI KOŞUSU'NDA ŞIKLIK DA YARIŞTI

İngilizlerin Royal Ascot'u varsa bizim de Gazi Koşumuz var. Önceki hafta Royal Ascot, kraliyet ailesi ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşirken önceki gün koşulan Gazi Koşusu da Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Royal Ascot'ta olduğu gibi bu yıl 100. kez koşulan Gazi Koşusu da ünlü isimlerin şıklığına sahne oldu.

Hipodromda atlar yarışırken tribünlerde de ünlü isimlerin şıklık yarışı vardı. İş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim en şık kıyafetleriyle Gazi Koşusu heyecanına ortak oldu.

Atatürk'ün adına düzenlenen ve 'Şapka Devrimi'ne de saygı duruşu niteliğinde olan Gazi Koşusu'na ilgi her geçen yıl artıyor, bunu sağlayan herkesin emeğine sağlık.