Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin patronu olan Ahmet Nazif Zorlu, cuma günü büyük bir mutluluk yaşadı! Finansal Yeniden Yapılandırma için başvuru yapan ünlü işadamı, torunu Yusuf Aydın'ın mürüvvetini de gördü. Bir dönem Tuba Ünsal ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 36 yaşındaki en büyük torunu Yusuf Aydın sonunda evliler kervanına katıldı.

Yusuf Aydın'ın, dedesi Ahmet Nazif Zorlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki evinin bahçesinde evlendiği kişi ise, iki yıl önce sessiz sedasız sözlendiği Merve Güleç... İlk evliliğini Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı ile Temmuz 2017'de yapan, bu evlilikten 6 yaşında bir çocuğu olan Merve Güleç, 2022'de boşanmıştı.

Merve Hanım, daha önce evlendiği ve çocuğu olduğu için Yusuf Aydın'ın ailesinin bu evliliğe karşı çıktığını duymuştum ama görüldüğü gibi aşk kazanmış. Sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlenen çifte ben de bir ömür mutluluklar diliyorum.

OKURLARIYLA BULUŞTU

On parmağında on marifet olan iç mimar, ressam ve yazar Melda Kamhi Kosif'in üçüncü kitabı 'Ruhun Fısıltısı' raflarda yerini almıştı. Melda Hanım, önceki gün Akmerkez D&R'da yeni kitabının lansmanı için okuyucularıyla bir araya geldi.

Lansmana, Melda Hanım'ın cemiyet hayatından dostları da katıldı.

Melda Hanım, okuyucularıyla sohbette, kitabının aslında insanın kendine yaptığı içsel yolculuğa, hayatın içinde çoğu zaman unuttuğumuz, susturduğumuz ya da bastırdığımız o iç sesi yeniden duymaya dair olduğunu anlattı. Okuru bol olsun...