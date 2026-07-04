Çoğu hemcinsinin zayıflama iğneleriyle kurtulduğu fazla kilolarından diyetisyen desteği ve düzenli sporla kurtulan Bergüzar Korel, mayıs sonunda başladığı yaz tatiline devam ediyor. Son 8 ayda 25 kilo vererek eski fit haline yeniden kavuşan güzel oyuncu; bu kez 2009 yılında evlendiği meslektaşı Halit Ergenç ve 2010'da doğan Ali'si, 2020'de doğan Han'ı ve 2021'de doğan Leyla'sı ile tatilde.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in bu seferki rotası ise, özellikle çocuklu olan İstanbul'un elitlerinin yazlıkları gibi kullandığı, yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Fethiye'deki o meşhur tatil köyü oldu. Aynı yerde tatil yapan bir arkadaşım; birbirlerinin üzerine titrediklerini söylediği çifti, çocuklarını bakıcılarına bırakıp baş başa plaj keyfi yaparken görmüş. Halit Ergenç, genelde gölgede oturmayı tercih ederken, Bergüzar Korel, bol bol güneşlenip; sıcaktan bunaldıkça da kendini serin sulara bırakmış. O anlarını da görüntüleyip bana gönderdi. Fotoğraflardan da anlaşıldığı gibi Bergüzar Korel gayet fit görünüyor.



BAYBURT'TA SERGİ AÇACAK

Çağdaş sanat ile geleneksel zanaatları bir araya getiren Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde bu yaz da yine çok hareketli geçiyor. Bu yıl 32. yılını kutlayan TOÇEV'in (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) kurucusu Ebru Uygun'un müzede sergi açacağını öğrendim.

Ebru Uygun'un 'Aşk Çiçekleri Açar Bu Topraklarda' başlıklı sergisi, 8 Temmuz'da davetle açılacak. Doğanın ve sanatın iç içe geçtiği atmosferiyle bilinen müzede gerçekleşecek serginin açılış davetine, İstanbul'un elitlerinden birçok ünlü ismin de katılacağını öğrendim.



KÖYDE SEZONU AÇTILAR

Alize Dinçkök, 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan 2019'da boşandıktan sonra, lise yıllarında altı yıl flört ettiği gençlik aşkı Başar Kozanoğlu ile tekrar flört etmeye başlamıştı. O tarihten bu yana ilişkileri mutlu- mesut devam eden aşıklar, her yaz olduğu gibi sezonu Bodrum'da açtı.

Hamdi Akın'ın Bodrum'daki 'modern köy'ünde bu yaz da sezonluk ev kiralayan aşıklar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Bu arada aşklarının ikinci perdesinde yedi yılı geride bırakmaya hazırlanan aşıkların evlenmek gibi bir niyeti yok sanırım. Yoksa şimdiye kadar nikah masasına otururlardı.



YENİ DAMAT DİPLOMASINI ALDI

İşadamı Mustafa Süzer'in 45 yaşındaki ikizlerinden Serhan Süzer, Kurban Bayramı'nda evlilik teklif ettiği, 10 Haziran'da nişanlandığı Rengin Arzu ile Marakeş'te evlenmişti. Pazartesi eşiyle İstanbul'a dönen çiçeği burnunda damat, ayağının tozuyla kendi mezuniyet törenine katıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan Serhan Bey, diplomasını almaya eşi Rengin Hanım ile birlikte gitti. 1999 yılında Montreal McGill Üniversitesi'nde Finans ve Muhasebe bölümlerinden mezun olan Serhan Süzer, 45 yaşında hem damat oldu hem de yüksek lisansını tamamladı.



HADİSE KONUSUNDA LAFI DOLANDIRIYOR

İki yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan'ın dijital platformda hiç tutmayan bir dizileri olmuş; sonrasında da araları bozulmuştu! Seda Bakan, o dönem aralarında sorun olmadığını söylese de, her fırsatta bunu ima etmişti.

Geçenlerde katıldığı bir programda "Hadise ile aramızda bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık. Birbirimizi kırmadık" dedi. Ama hemen arkasına "Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor" diye ekledi. Ağzındaki baklayı çıkarmıyor ama Hadise ile arkadaşlığının kötü bittiği ortada. Bu kadar lafı dolaştırıp duracağına gerçeği söylese de biz de kurtulsak kendisi de kurtulsa!



CEKET ŞIKLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRMÜŞ

Her seferinde göğsümüzü kabartmayı başaran dünya rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen bu hafta radarıma takılan isim oldu. Güzel ve başarılı sporcumuz geçenlerde katıldığı bir davette, parıltılı mavi bir elbise giymiş.

Elbisenin rengi ve tarzı yaz akşamına gerçekten çok uygun. Ancak üstüne seçtiği oversized blazer ceket şıklığına gölge düşürmüş! Oversized ceketler moda olsa da; bu tarz metalik çok şık bir ceketi, oversized yerine vücuda oturanını seçmeliydi. Ceketin uzun kalan kol boyu da maalesef kötü duruyor.

TREND RADARI





Bu yazın popüler desenlerinin başında puantiye geliyor. Hem feminen hem de klasik olan bu deseni, kıyafet ve aksesuarlarda bol miktarda göreceğiz.





Saten elbiseler bu yazın en şık seçimlerinden olacak. Farklı kesimlerde koleksiyonlarda yer alan akışkan satenler, hem gündüz hem de gece için yaz gardıroplarının vazgeçilmezleri.

Püskül bu sezonun en dikkat çeken detaylarından. Özellikle aksesuarlarda sadece rafya ile uyumlu değil, boncuklarla da çok şık ve etkileyici bir hale geliyor.