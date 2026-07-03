2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan, ancak Mart 2022'de Kovid-19 yüzünden vefat eden iş insanı Ünsal Sert'in annesi Zarife Sert vefat etti; Allah rahmet eylesin. Ancak dün ebediyete uğurlanan merhumenin vefat ilanındaki büyük vefasızlık dikkatimi çekti!

Gazetelere verilen ölüm ilanında; Zarife Hanım'ın oğlu Ünsal Sert'e böbreğini veren gelini Neşe Sert haricinde tüm akrabalarının ismi vardı! Ünsal Bey'in vefatından sonra, ilk evliliğinden olan oğlu Kaan Sert'in, yıllarca kendisine annelik yapan üvey annesi Neşe Sert'e, mal paylaşımı konusunda sorun çıkardığı konuşulmuştu.

O dönem herkes, Kaan Sert'in, böbreğini vererek babasının sekiz yıl daha yaşamasını sağlayan Neşe Sert'e daha vicdanlı davranmasını temenni etmişti! Ama öyle olmadığı ortada, çünkü ilanı veren Kaan Sert'in üvey annesi Neşe Sert'in adını ilana onun koydurtmadığı konuşuluyor.

Kaan Sert'in, babasıyla neredeyse bir ömrü paylaşan, onun için hiç düşünmeden böbreğini veren Neşe Sert'i aileden görmemesi ve onu yok sayması büyük vefasızlık, hele bunu miras yüzünden yapıyorsa da çok ayıp! Sosyete de Kaan Sert'in bu ayıbını diline dolamış durumda...

İSTANBUL'DA SANAT TATİL YAPMIYOR!

İstanbul'un elitleri, neredeyse tüm yazı Bodrum'da geçirdiği için sanat da onların peşinden Bodrum'a taşınsa da, İstanbul'da kalanlar da unutulmuyor. Önceki gün küratörlüğünü Esmer Erdem'in yaptığı yine çok güzel bir sergi açıldı.

Açılışı davetinde siyaset ve sanat dünyasının ünlü isimlerini buluşturan Rastlaşmalar Vol. 2 sergisi, farklı kuşak ve üretim pratiklerinden sanatçıların eserleri aracılığıyla camdan tekstile, porselenden metale, mermerden tuvale uzanan geniş bir malzeme alanı sunuyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek sergiye kaçırmayın...

ÇOCUKLARI İÇİN DOSTLUĞU SEÇMİŞLER

İki yılı çekişmeli boşanma davası ile geçen 14 yıllık evlilikleri 2018'de resmen biten Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan tarihi fotoğraf! Real Madrid'in altyapısında basketbol oynayan oğulları Ömer, şu sıralar FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla harikalar yaratıyor.

Kızları İrem'le birlikte tribünden Ömer'i destekleyen eski çiftin bu fotoğrafını görünce açıkçası inanamadım ve "Yapay zeka marifeti mi?" acaba diye Demet Hanım'ı aradım; gerçekmiş! Demet Hanım, "Çocuklarımız için annebaba olarak her şeyi geride bırakıp onların yanında böyle güzel mutlu bir şekilde olmak istedik. İnşallah böyle de devam eder" dedi. Kendi ellerinde, isterlerse devam eder...

ANLAMLI YAZ ŞENLİĞİ

Başarılı iş kadını Sema Güral Sürmeli, stres atmak için başladığı ritim tutkusunu, tamamı şirket çalışanlarından oluşan 30 kişilik orkestraya çevirmişti. Sema Hanım'ın grubuyla, Kütahya'daki fabrikalarının etkinlik alanında, Kütahya Valisi Musa Işın'ın himayesinde engelli bireylerimiz için konser vereceklerini yazmıştım.

Konser, şehirdeki yaz şenliği kapsamında önceki gün gerçekleşti. Kütahyalılar konsere büyük ilgi gösterdi. Dün konuştuğum Sema Hanım, "Toplumsal bağları güçlendiren, sosyal kapsayıcılığı ve sorumluluğu ilke edinen bir şirket olarak, farklılıkları kucaklamanın, paylaşmanın ve birlik olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.