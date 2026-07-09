Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun 72 yaşında bir kez daha baba olacağını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Mutluluktan havalara uçan Ali Bey'in kendisini bu yaşta bir kez daha baba yapacak olan 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in üzerine titrediğini duyuyorum. Ali Bey, geçen hafta, yaklaşık 3.5 aylık hamile olan sevgilisini Bodrum'a tatile götürdü ve Güllük'te demirlediği teknesinde birlikte tatil yaptılar.

Ali Bey'in orada ünlü bir restoranda Bige Hanım'ın hamileliği için bir kutlama yemeği verdiğini öğrendim. Bige Hanım ve birkaç yakın dostuyla birlikte bebek kutlaması yapan Ali Bey'e bu kutlamanın biraz tuzluya mal olduğu da kulağıma geldi.

Ali Bey, bu kutlama yemeği için tam 1 milyon lira hesap ödemiş. Hiç itiraz etmeden 1 milyon liralık hesabı ödemiş ve üstelik hesaptan rahatsız olmadığı gibi çok da mutlu görünüyormuş. Demek ki, ödediği hesabın karşılığını almış ya da doğacak olan altıncı çocuğu için o kadar mutlu ki, 1 milyonluk hesap gözüne görünmemiş. Umarım Bige Hanım sağlıkla bebeğini dünyaya getirir ve 'Yaşlı Baba Ligi'nde zirveye yerleşecek olan Ali Bey'in kucağına 6'ncı çocuğunu verir.

BU KEZ PARİS'E TATİLE GİTTİ

Sürpriz aşklarını ilk benden öğrendiğiniz Yasemin Taciroğlu-Ahmet Uras çifti, ekim ayında Alihan adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Ünlü modacı annesi Nedret Taciroğlu'nun en büyük yardımcısı olan Yasemin Hanım, annesiyle birlikte, yıllarca moda haftasında koleksiyon tanıtımı için gittiği Paris'e bu kez oğlu Alihan ve eşi ile Ahmet Bey ile tatile gitti.

Moda haftası için gittiklerinde boy boy fotoğraflarını paylaşan Yasemin Hanım, bu kez oğlunun kıyafetlerinin ipte asılı olduğu fotoğrafı paylaştı. Altına da, "Artık Paris'te çekilmiş elbiseli resimlerim yok. Alihan'ın kuruyan çamaşırları var" diye esprili bir not düştü!!!

MİAMİLİ KADINLAR EDA İLE BRONZLAŞIYOR

Bir dönem sadece giyim kuşamı ve Bodrum'da bütünleştiği şezlonguyla gündemde olan Eda Taşpınar, başarılı bir işkadını olup çıkmıştı. 2013'te kendi adıyla güneş yağı pazarına giren, önce iki ürünüyle 'bronzluk ve güneşten sorumlu bakan' ilan edilen Taşpınar, ardından ürünlerinin sayısını artırmıştı.

Önceki gün konuştuğum Amerikalı bir arkadaşım Eda Taşpınar'ın güneş yağını kullandığını söyleyince şaşırdım! Meğer yabancı alışveriş sitelerinde farklı çeşidi satılıyormuş ve Miami'de de epey popülermiş. Bronzluğunu böylesine büyük bir işe dönüştüren Eda Hanım'ın ticari zekasına şapka çıkarıyorum.

YENİ YAŞINI BİRÇOK KEZ KUTLADI

Dört kez evlenip boşanan ve bu konuda rekora koşan Özben Önal'ın geçen hafta doğum günüydü. Özben Hanım, yeni yaşını birkaç gün süren davetlerle kutladı.

İlk evliliğini yaptığı Emre Soyuer'den olan kızı Damla Soyuer (30), üçüncü eşi Çağdaş Yüksel'den olan kızları Lal (21), Alara (16) ve dördüncü eşi Tolga Gülkaya'dan olan kızı Hayal (10) ile farklı zamanlarda pasta kesti. Arkadaşları da Özben Hanım'ın yeni yaşı için bir kutlama organize etti. Özben Hanım'a, dört kızı ve dostlarıyla sağlıklı-mutlu nice yaşlar diliyorum.