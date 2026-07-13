Merhum Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı'nın yıllar sonra karnında kelebekler uçtuğunu duydum! Kızı Melisa Tapan'ın babası Eran Tapan'dan boşandıktan sonra en son Ferhat Ferhangil ile yedi yıl flört edip 2022'de ayrılan ve kalbine kilit vuran Sevil Sabancı'nın dört yıl sonra kalbini aşka açtığını öğrendim.

Bunca yıl sonra gönlünü çelmeyi başaran kişi de (hiç görmesek de!) tanıdık bir isim. 2008'de vefat ettiğinde Türkiye'nin en zengin 19'uncu işadamı olan Faruk Yalçın'ın oğlu İsmail Yalçın. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yeğeni olan İsmail Yalçın, babasının vefatının ardından üç kardeşi ile birlikte üvey kardeşleri Süreyya Yalçın'a hukuk savaşı başlatmış; 2023'te anlaşma sağlamışlardı.

Ancak ne bu süreçlerde ne de öncesinde İsmail Bey'in tek kare fotoğrafı basına yansımamıştı. Sevil Hanım da çok ortalarda gözükmeyi seven biri olmadığı için ikisinin yan yana fotoğrafını biraz zor görürüz. Aşkları ne zaman ve nasıl başladı bilmiyorum ama çok mutlu oldukları kulağıma geldi. Ne diyelim; mutlulukları daim olsun...



EVLİLİKLERİNİ KURTARMIŞLAR

Eylül ayında ünlü plastik cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer ile moda tasarımcısı ve influencer Nur Bilen Yavuzer'in 13 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdikleri haberi; kulislere bomba gibi düşmüştü.

Biraz araştırınca, Yavuzer çiftinin geçen yazı Bodrum'da ayrı evlerde geçirdiğini öğrenmiştim. O haberlerden sonra birlikte hiç gözükmeyen Yavuzer çifti, Bodrum'da ortaya çıktı! Muhabir arkadaşım Ersin Al, Yavuzer çiftini oğulları Deniz Kemal ile birlikte Türkbükü sahilinde görüntülemiş. Görünen o ki, sorunlarını çözüp evliliklerini kurtarmışlar. Umarım bir daha ayrılmazlar.



GENÇLER MİRASIMIZA SAHİP ÇIKTI

Genç tasarımcılar, Anadolu'nun dokuma geleneğinden ilhamla çok özel bir koleksiyona imza attı. Genç tasarımcılarının hazırladığı 'Mirasın İzleri' adlı koleksiyon görücüye çıktı.

Geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarımla buluşturan genç tasarımcıların koleksiyonunun sergilendiği defileyi birçok ünlü isim de izledi ve koleksiyon ayakta alkışlandı. Defilede baş manken olarak yer alan Tülin Şahin de genç tasarımcıların koleksiyonunu taşımaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Mirasımıza sahip çıkan gençlerin ellerine sağlık.



EN HAVALI SELFİE

Cemiyet hayatın sevilen çifti Begüm-Serkan Tacir'in kızları Aleyna, yaz okulu için Amerika'nın Los Angeles şehrine gitmişti. Aleyna, Beverly Hills'in ikonik caddesi Rodeo Drive'da dolaşırken 'Görevimiz Tehlike' film serisinin hem başrolünü üstlenen hem de yapımcısı olan Oscarlı oyuncu Tom Cruise'a denk gelmiş.

Bu anı ölümsüzleştirmek için ünlü oyuncudan izin alıp selfie çekmiş. Tom Cruise ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ve altına, "Az önce imkansızı başardım" yazan Aleyna'nın mutluluğu fotoğrafa da yansımış.