Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener ile Tolga Arman ile ilgili bu kez tatsız bir haberim var! Benim de mutluluklarına birkaç kez şahitlik ettiğim aşıklar, fikir ayrılıkları nedeniyle beş yıllık ilişkilerini dostça sonlandırmış!

Hoş, birçok kez ayrıldıkları yolunda çıkan dedikodular geçen yıl ağustosta gerçek olmuş; ancak ayrılığa fazla dayanamayan aşıklar ekim ayında barış çubuklarını tüttürmüşlerdi. Ancak görünen o ki, yama dikiş tutmamış. İki tarafla da konuşup ayrılığı teyit ettim:

"Fikir ayrılıklarımız nedeniyle birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık" dediler. Bu arada Demet Şener'e, en son oğulları Ömer'in maçlarını izlemek ve başarısını kutlamak için eski eşi İbrahim Kutluay ile bir araya gelmesinin ve samimi pozlar vermelerinin ayrılmalarında etkisi olup olmadığını sordum.

"Hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok" cevabını verdi. Ne diyeyim, ikisi için de hayırlısı olsun.



BEŞİNCİ YILA ÖZEL MENÜ

Dünyaca ünlü Japon Şef Nobu Matsuhisa'nın Hollywood yıldızı Robert De Niro ile kurduğu restoranın İstanbul'daki şubesi beşinci yılını kutluyor. Ünlü şef Damien Duviau, mekanın beşinci yılı şerefine, beş farklı duyuyu harekete geçiren bir menü hazırlamış.

Tadan birisi olarak menüdeki yemeklere bayıldım. Bu arada en çok hoşuma gidense, Şef Nobu Matsuhisa'nın her misafiri için yazdığı nottu. Notta, "5. yıl kutlamamıza ortak olduğunuz; bizimle yediğiniz, bizi desteklediğiniz ve yolculuğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Sizler olmadan bunu başaramazdık. Nice yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle" yazıyordu.



DÜZELTME VE ÖZÜR

Dünkü köşemde Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile ilgili müjdeli bir haber vermek isterken, maalesef onları çok üzmüşüm. Çok güvendiğim bir kaynaktan Kıvanç Tatlıtuğ'un ikinci kez baba olacağı, oğluna kız kardeş geleceği ve eşinin beş aylık hamile olduğu bilgisini almış, dün de bunları yazmıştım. Dün sabah Kıvanç Tatlıtuğ aradı ve haberimin yanlış olduğunu, eşinin hamile olmadığını söyledi.

Kendisinden özür diledim ve buradan da hem Kıvanç'tan hem de eşinden özür diliyorum. Kaynağım, bebeğin cinsiyetinden hamileliğin ayına kadar birçok detayla birlikte bu bilgileri bana verince ben de doğru olduğundan şüphe etmeden bunu haber yapmıştım. Ama kaynağım beni yanıltmış ve ben de istemeden yanlış bir haber yapmış oldum.



MÜZEDE EĞİTİCİ TATİL!

2005 yılında Suna Ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kurulan Pera Müzesi, süreli sergileri, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikleri, film gösterimleri ile adından sıkça söz ettiriyor.

Müzenin, şimdi de yaz tatilindeki çocukları sanat eserleriyle yaratıcı bir keşif yolculuğuna davet ettiğini öğrendim. 29 Temmuz- 7 Ağustos arasında düzenlenecek programda, 4-12 yaş arası çocuklar, müzenin süreli ve koleksiyon sergilerinden ilhamla desen baskısından kolaja, seramik yüzey tasarımından flipbook ve animasyona uzanan farklı üretim tekniklerini deneyimleyecekmiş; çocukların sanatla tanışması için iyi bir fırsat, kaçırmayın.



KÖTÜLER YİNE İŞBAŞINDA!

İnsanların başkalarının mutsuzluğundan keyif almasına inanamıyorum! Önceki gün Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun boşanacağı yönündeki haberler gündem oldu. Taraflardan net bir açıklama olmadan insanlar o kadar kötü yorumlar yaptılar ki, şaşırdım!

"Diziyle popülerliği arttı, ondan sonra böyle oldu oldu" yazan da var; "Bu dizi kimseye yaramadı, herkes ilişkilerini bitirip yeni aşklara yelken açtı" yazan da... Ve üzerine hiç düşünmeden yapılan acımasız daha birçok yorum... Sosyal medyadaki linç kültüründen şimdiden bolca nasiplerini alan çift, umarım evliliklerini kurtarır, ya da medenice boşanmayı başarır...



FİKİR DOĞRU UYGULAMA YANLIŞ

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Terzioğlu katıldığı bir davette kahverengi bir elbise ile karşımızdaydı. Evet, bu yaz maksi boy elbiseler trend görünümlerden biri.

Terzioğlu'nun elbisesinin renk ve dekolte seçimi de çok güzel ancak üstüne kombinlediği korse çok uyumsuz! Tezat renklerin bir arada kullanılması popülerleşse de renk seçiminden dolayı silüeti kesen ve alakasız duran bir görünüm olmuş. Korse mantığı çok doğru; eğer kahve tonlarına uyumlu bir renkte olsaydı sonuç çok güzel durabilirdi.

TREND RADARI

Bu yaz aksesuar konusunda çok eğlenceli. Özellikle meyve figürleri aksesuarları ele geçirmiş durumda.



Hasır ve püskül, bu yaz da popüler ve güncellenmiş görünümlerle raflarda yerini aldı. Daha dikkat çekici bir şekilde kullanılan hasır püsküller, özellikle çanta ve ayakkabılarda öne çıkıyor.



Nakış işleri bu yaz nostaljik bir etki oluşturuyor. Bluz ve elbiselerde nakış işleri yazın romantik hissiyatına da çok uyuyor.