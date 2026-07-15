30 Mart'ta, 18 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan olaylı şekilde boşanan Güzide Duran'ın bu evliliğinden olan iki çocuğuyla görüşemediğini öğrendim. Duran, boşanma aşamasındayken 14 ve 17 yaşındaki çocuklarıyla görüşememesinden dert yanıyordu ve ben de Adnan Aksoy'un çocuklarını anneleriyle görüştürmediğini düşünüyordum. Ancak önceki gün öğrendim ki, işin rengi başkaymış.

Bir arkadaşım, yan masasında oturan Duran'ın arkadaşıyla dertleşmesine kulak misafiri olmuş. Duran, çocuklarını görmek için Roma'ya gitmiş; okul kapısında beklediği çocukları çıkışta anneleriyle görüşmek istememiş. Duran bunu, hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlatmış arkadaşına.

Babaları mı çocukları annesinden soğuttu yoksa anneleri mi çocuklarına yanlış yaptı ve çocukları Güzide Duran'ın yüzüne bile bakmadı bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki, o da bir anne ile çocuklarının bağının kopmasının acı olduğu. Sebep ne olursa olsun umarım Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası düzelir.



BODRUM'DA SERGİLERE DEVAM

Yazın sanatın başkenti haline gelen Bodrum'da sanat hız kesmiyor! Gündüz denizin tadını çıkaran tatilciler, akşamları da sergilerde ruhlarını besliyor. Bodrum'da önceki gün de bir sergi açılışı vardı.

İstanbullu bir galeri de sanatı tatilcilerin ayağına götürüp Gölköy'deki bir otelde Sunlit adlı karma bir sergi açtı. Açılış davetine pek çok ünlü isim katıldı. Aralarında Adam Parker Smith, Çağatay Odabaş, Tom Fellows'un da olduğu 14 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 24 Temmuz'a kadar devam edecek.



BOŞANAN ÇİFT BARIŞACAK MI?

Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti, karşılıklı davalarla boşanmaya çalışırken 'çocuklarının üstün yararı' için davalarından vazgeçip 6 Nisan'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Mayısta büyük oğulları Mustafa'nın okulundaki etkinliği ve ardından da Anneler Günü için bir araya gelmişlerdi.

Birkaç kez de birlikte yemeğe çıktıklarını ve birkaç gün önce de Mustafa Sarıgül'ün de olduğu bir yemekte bir araya geldiklerini duydum. Ömer Sarıgül'ün çok pişman olduğunu ve barışmak istediğini duyuyordum.

Ancak Revna Çakır'ın çocukları için görüştüğünü söyleyen de var, eski eşini affetme arifesinde olduğunu iddia eden de... Bakalım barışacaklar mı yoksa dost mu kalacaklar...



BOY FARKI SÜTTEN Mİ?

Ağustos 2022'de doğan oğulları Luca Kartal'dan sonra bu kez kızını kucağına almak için gün sayan Dila Tarkan Doğruer, kendisi gibi karnı burnunda olan kuzeni Alara Sıracı Tursan ile bir fotoğrafını paylaşıp yanına da çocukluk fotoğraflarını koymuş.

Fotoğraflarında Alara Hanım, Dila Hanım'dan uzunken, güncel fotoğrafta ise tam tersi. Dila Hanım bu durumu, "Süt içen belli oldu" diyerek esprili dille açıklamış.

Sütten mi bilmem ama Dila Hanım, kuzenini yakalamış ve 10 santim geçmiş. Bu arada geçen yıl Can Tursan'la evlenen Alara Hanım'ın da kızı olacak. Umarım ikisi de sağlıkla kızlarını dünyaya getirir.