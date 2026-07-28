Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun kendisinden 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer sürpriz yapmış, Ağa'ya 72 yaşında tekrar baba olacağını müjdelemişti. Öğrendim ki; hamilelikte riskli dönem olan ilk üç ayı doldurduktan sonra Ağa'ya müjdeyi veren 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer, bebeklerinin cinsiyetinin de sürpriz olmasını istemiş. Tekrar baba olacağı için mutluluktan havalara uçan Ali Ağaoğlu da, Bige Hanım'ın bu kararına saygı göstermiş.

Ali Ağaoğlu'nun eşi Semra Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena, Ayten Alpar ile olan beraberliğinden Mertcan, Petek Ertüre ile beraberliğinden Ali Ege ve mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında dört oğlu ve bir de kızı var. Beş de torunu olan Ağa'nın acaba altıncı çocuğunun cinsiyeti ne olacak? Bakalım Sena Kırcal tek kızı olmaya devam mı edecek; yoksa onun da pabucu dama mı atılacak! Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.



BODRUM'DA CAZA DOYDULAR

Bodrum'da sosyete davetlerinin yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri de hız kesmeden devam ediyor. Önceki gece de Bodrum Antik Tiyatro'da Fazıl Say konseri vardı. Dünyaca ünlü piyanistin turne kapsamında verdiği konsere ilgi çok büyüktü.

Kerem Görsev, Vedat-Seda Alaton, Begüm Karamahmutoğlu, Dilara Bağrıaçık, Elif Girgin ve Nesligül Aksoy gibi iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, Say'ın bugüne kadarki en kapsamlı caz projesi olan konseri izlemek için Bodrum Antik Tiyatro'ya akın etti.

Bodrum'daki ünlü tatilciler, 75 dakika süren Fazıl Say konseri ile adeta kulaklarının pasını sildi.



İBİZA'DA YAZLIKÇI OLMUŞLAR

Yunan adalarında tatil yapmak ve yazlık ev kiralamak, son yıllarda sosyetede pek modaydı! Öğrendim ki, bu modanın takipçilerinden olan Tansa Mermerci, bu yaz adres değiştirmiş!

Dünyaca ünlü hareketli gece hayatı ve muhteşem plajlarıyla ünlü İspanya'nın popüler adası İbiza'da bir aylık ev kiralamış. Geçen yaz 21 yıllık eşi Can Ekşioğlu'ndan boşanan Tansa Hanım, çocuklarıyla İbiza'daki evinde tatil yapıyormuş. Bu arada Ender Hanım'ın da, hayat arkadaşı Herman von Alkamade ile birlikte kızının ve torunlarının yanına İbiza'ya gittiğini öğrendim.