İş adamı Emre Uğurlu'nun Kapadokya'daki 50. doğum günü kutlamasının görkemi herkesin dilinde. Uğurlu, hafta sonu, 130 arkadaşını özel uçakla Kapadokya'ya götürmüş, orada otel kapatıp iki gece üç gün süren etkinlik ve eğlencelerle 50. yaşını kutlamıştı. Sosyetede herkesin dilinde olan bu kutlamayla ilgili detaylara da ulaştım.

Uğurlu, doğum günü gecesi için peribacalarının ortasına sahne kurdurmuş, çok sevdiği bir Fransız müzik grubunu getirtmiş sahneye çıkartmış, gündüzleri, cip safari, at safari, balon turu, rafting, çömlek ve ebru atölyeleri derken birçok etkinlik organize ettirmiş. Ve şimdi sıkı durun; Emre Uğurlu bu kutlama için yaklaşık 25 milyon lira harcamış.

Bu arada önceki gün bu kutlamanın ilk haberini yaptığımda herkes arayıp "Kim bu Emre Uğurlu" diye sordu; herkesin bu merakını da gidereyim. Nevzat Aydın'ın kankası olan Emre Uğurlu, en son onunla birlikte dünya kupası için ABDKanada- Meksika arasında 40 gün mekik dokudu ve 16 maçı canlı izlediler.

Sosyeteden ünlü isimler de Kapadokya'da doğum gününü kutladı ve hatta en son Çiğdem Sabancı'nın kutlaması çok konuşuldu ama hiçbiri bu kadar ses getirmedi, o yüzden bugünlerde sosyetede herkesin dilinde Emre Uğurlu var.



BİRLİKTE ZAYIFLADILAR

Emre Uğurlu'nun 50. doğum gününün görkemi kadar fiziki değişimi de çok konuşuluyor. Uğurlu, eşi Billur Hanım ile birlikte zayıflama iğnesiyle adeta kendilerini baştan yaratmışlar. Fazla kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuşmuşlar ve bunu da doğum gününde eşe dosta göstermişler.



TATİLDE SPORA DEVAM

İç turizme dikkat çekmeyi ve Türkiye'nin eşsiz mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan "Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz" projesinin Pervin Ersoy ile birlikte mimarı olan Bilge Kuru, şimdilerde Bodrum'da yorgunluk atıyor.

Kuru, çocukları ile birlikte gittiği Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor ama sporunu da aksatmıyor. Hatta tatilde yeni bir spor dalını da öğreniyor. Oğlu Celal Raşit ile özel antrenör Emre Dursun'dan wakeboard dersleri alıyor. Bu arada Kuru, yeni öğrendiği su sporundaki başarısı kadar fit görünümüyle de dikkat çekti. İşte sporun faydaları...



'THE BODYGUARD' İSTANBUL'A GELİYOR

Dünya starı şarkıcılar birbiri ardına İstanbul'da konserler verirken şimdi de dünyaca ünlü bir müzikal İstanbullu izleyicilerle buluşacak. Bugüne kadar 15 ülkede 3.9 milyondan fazla izleyiciyle buluşan dünyanın en büyük müzikallerinden 'The Bodyguard' İstanbul'a geliyor.

Whitney Houston ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı 'The Bodyguard' filminden uyarlanan müzikal, orijinal kadrosuyla 11-20 Eylül tarihleri arasında Zincirlikuyu'daki gösteri merkezinde sahnelenecek. Amerika'da ve gittiği her ülkede kapalı gişe sahnelenen bu müzikal bence kaçmaz.