Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat ettiğini, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden annesini defnettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Servet Koçak'ın vefatından önce Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açan kardeşleri Recai ve Necati Koçak'ın, annelerinin vefatından sonra da 'Tereke Tespit Davası' açtığını öğrendim. Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, malvarlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.

Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer malvarlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş. Bakalım Koçak Kardeşler'in, mirasla daha da dallanıp budaklanan yargı savaşı nasıl sonuçlanacak?..



ÜNLÜ ŞEFLERDEN LEZZET ŞÖLENİ

Dünyanın prestijli restoran rehberi Gault & Millau'yu Türkiye'ye getirmeyi başaran, Türkiye'nin gastronomi sahnesini yıllardır dünyaya tanıtma misyonuyla hareket eden Gökmen Sözen, gerçekten çok güzel işler yapıyor.

Yerli ve uluslararası şeflerle "İmza Yemek Deneyimi" adı altında bir seri de başlatan Sözen, bu kez çağdaş gastronominin vizyoner şeflerinden Diego Guerrero ile modern pastacılık dünyasının etkili isimlerinden Antonio Bachour'u bir araya getirdi. Şefler, Boğaz'daki beş yıldızlı otelde gerçekleşen yemekte, harika bir mönü hazırlayarak benim de aralarında olduğum davetlilere unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşattı.



İĞNE DEĞİL ALIN TERİYMİŞ

Her yaz olduğu gibi Alaçatı'daki evinde tatilini geçiren ünlü televizyoncu Saba Tümer'in, önceki gün çekilmiş bir fotoğrafı elime geçti. Tümer'in, Alaçatı'nın gözde bir plajında denizden çıkarken çekilen fotoğrafına bakınca ne kadar zayıfladığını fark ettim.

Adeta Türkiye'nin Jennifer Lopez'i olmuş. Her daim hafif kilolu olan Tümer'in de iğneyle zayıfladığını düşündüm ama öğrendim ki, iğne değil alın teriymiş. Aylardır diyet yapıp üzerine de her sabah yürüyormuş. Karşılığını da almış ve fotoğrafta da gördüğünüz gibi yaşıtlarını orta yerinden çatlatacak fitliğe kavuşmuş. Zaten plajda bütün gözler üzerindeymiş...



İSTANBUL'DAKİ SERGİ BODRUM'A TAŞINDI

Her yıl çalışanlarına verdiği yüksek ikramiyelerle tanınan otomotivci Ahmet Yüce, sanata da destek verenlerden. Ahmet Bey son olarak fotoğraf sanatının usta ismi İzzet Keribar'ın "Prag & Bohemya-Tarihten Yansıyan Işık" sergisine sponsor olmuştu.

Keribar'ın yarım asrı aşan görsel hafızasını Orta Avrupa'nın büyüleyici atmosferiyle bir araya getiren eserler, nisanda İstanbullu sanatseverlerle buluşmuştu. Eserler, önceki gün de tatilcilerin ayağına gitti. Bilge Kuru ev sahipliğinde gerçekleşen davetle, Caja by Maxx Royal'de sanat tutkunlarının beğenisine sunulan eserler, Bodrum'daki tatilcilerden tam not aldı.