Haziran 2020'de iş adamı eşi Süleyman Toplusoy'un ani ölümüyle sarsılan İpek Toplusoy, geçtiğimiz nisan ayında da evlat acısıyla sarsılmıştı. İpek Hanım'ın henüz 10 yaşındaki küçük kızı Selin Toplusoy, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Mayıs 2023'ten vefatına kadar beyninde tümör olan kızının sağlığına kavuşması için tüm imkanlarını seferber eden İpek Toplusoy, çok zor günler geçirmişti.

Öğrendim ki, İpek Hanım'ın son bir yıldaki bu zor günlerinde yanında bir dayanağı varmış: İş adamı Ahmet Arslan... Meğer İpek Toplusoy ile Ahmet Arslan, yaklaşık bir yıl önce flört etmeye başlamış da haberimiz olmamış. İpek Hanım'ın, kızı Selin'in son bir yıldaki tedavi sürecinde, cenazesinde, duasında, kısacası her anında yanında hep Ahmet Arslan varmış.

Bu arada artık ilişkilerini saklamayan çiftin, önceki gün Bodrum'da dostlarına bir davet verdiklerini öğrendim. Ahmet Arslan, İpek Hanım ile birlikte dostlarını, 2013 yılında TMSF'den satın aldığı Bodrum Güvercinlik açıklarındaki Salih Adası'nda ağırlamış. Yıllar sonra yüzünün güldüğü söylenen İpek Hanım'ın mutluluğu daim olur umarım.

Egebank'ın eski sahibi Murat Demirel'in 7.2 milyon dolara aldığı Salih Adası, 2013'te TMSF tarafından 75 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmış, yeni sahibi Ahmet Arslan olmuştu.

İKİNCİ TORUNU KUCAKLARINA ALMIŞLAR

23 Eylül'de evlenen Simay Kamer-Bilgen Gedikli çiftinin anne-baba olmak için ellerini çabuk tuttuğunu da, kızları olacağını da ilk bu köşede okumuştunuz. Öğrendim ki Simay Hanım, yaklaşık bir ay önce Mila adını verdikleri kızlarını dünyaya getirmiş. Simay Hanım'ın da, Mila'nın da sağlık duruma gayet iyiymiş. Oğulları ve gelinleri Atasay- Chiara de Rocchi Kamer sayesinde geçen yıl mayısta ilk torunları Noah'ı kucaklarına alan Cihan- Çiğdem Kamer çifti, Mila'ya kavuştukları için de mutluluktan havalara uçuyormuş. Yazı Bodrum'da ailesinin yanında geçiren yeni anne Simay Hanım, sağlıkla kızını büyütsün.

ŞAŞIRTAN MUTLULUK!

Reklam çalışmaları için geldiği Türkiye'de gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptıran İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, 2022'de Dilan'dan ayrılsa da Türkiye'den ve Türk kızlarından kopamamıştı! Ayrılığın ardından Hazal Çağlayan ile aşk yaşayan Saevarsson, ocak ayında da tasarımcı Tilbe Çakır ile flört etmeye başlamıştı. Aşk kokan fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşan aşıklar, herkesi yanılttı! Çünkü başlarda, herkes ilişkilerinin uzun soluklu olmayacağını diline dolamıştı. Onlara inat, ilişkilerinde yedinci ayı geride bıraktılar. Üstelik çok da mutlular...

YILDIZLI ŞEFTEN ÖZEL GECE

Bodrum'un gastronomi sahnesinde bu yaz dikkat çeken bir adres var. Ünlü bir restoran, Michelin yıldızlı İtalyan şefi Theodor Falser ile tatilcilere lezzet şöleni yaşatıyor. Ünlü şefin İtalya'nın Güney Tirol bölgesinden mutfak mirasını, Ege'nin yerel ürünleriyle buluşturarak hazırladığı menüsü, Bodrum'da herkesin dilinde. Bu arada Şef Falser, geçenlerde 'Chef's Table Gecesi' düzenledi. Ben gidemedim ama gidenlerin söylediğine göre, şef her masayı tek tek dolaşıp tabaklarını anlatmış. Çok samimi ve çok lezzetli bir deneyim olmuş.