Kendi adını taşıyan moda markasıyla adından sıkça söz ettiren ve sosyetenin de tanınmış simalarından biri olan Mirela Cerica'dan uzun süredir ses soluk çıkmıyordu. Şamdan Plus'ın özel sayısının kapağında görünce ve röportajını okuyunca anladım ki, hayatında çok büyük değişiklikler olmuş.

Öncelikle ailesiyle birlikte Brüksel'e yerleşmiş. Zaten çekim ve röportaj da yeni evinde olmuş. Hayatındaki asıl önemli değişiklik ise; sekiz yıl sonra tekrar anne olması. Üç ay önce, Alexander Draig'i kucağına almış ve hayatında yeni bir dönem başlamış.

Bu süreci de şöyle anlatmış: "Hayatımın merkezinde her zaman ailem oldu. Uzun yıllardır hem ailemi hem de kariyerimi aynı tutkuyla büyütüyorum. Sekiz yaşındaki kızım Siena Rose'dan sonra oğlumla büyümeye devam ediyoruz." Mirela Cerica, bu süreçte işini de ihmal etmemiş ve doğumdan bir ay sonra yeni koleksiyonunu çıkarmış. "Bir yandan iki çocuk büyütürken, diğer yandan bir moda evini büyütmeye devam ediyorum" demiş.

Bu arada hayatının dönüm noktalarını özetlediği bölüm de çok ilginç: "Arnavutluk'ta doğdum. 10 yaşımda İstanbul'a taşındığımızda benim için yeni bir dünya açıldı. Türkçeyi öğrenmek aidiyetimi sağladı. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmak ve Hong Kong'da eşimle tanışmam da hayatımın en önemli dönüm noktalarıydı." Bu arada Şamdan Plus Travel alırsanız Mirela Cerica'nın çok özel tatil önerilerini de öğreneceğinizi belirteyim.

ROTAYI YİNE BİR FRANSIZ'A ÇEVİRDİ

Üç kez evlenen, yerli-yabancı, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, son olarak iş kadını Melis Çiftçi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Serdar Bey geçenlerde rastladığı magazin muhabirlerine, "Aşk bitti" demek yerine, "Aşk haberi doğru değil" demiş!

Çünkü hızına yetişemediğimiz Serdar Bilgili, çoktan yeni bir aşka yelken açmış! Yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrenemedim ama bu seferki yurtdışından! Yeni sevgilisinin, 2010 ile 2015 yılları aşk yaşadığı, 13 yaşındaki oğlu Ali'nin annesi Amelie Latournald gibi Fransız olduğunu öğrendim. Yakında kim olduğunu da yazarım.

BARSELONA'NIN GÖBEĞİNDE TÜRK OTELİ

Burak Kaya'nın başında olduğu ve otel zinciriyle öne çıkan Kaya Holding gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda. Türkiye'de ve Kıbrıs'taki otelleriyle turizme hizmet veren holdingin, Londra'dan sonra Barselona'da da otel satın aldığını öğrendim. Hem de holding, şehrin beş yıldızlı gözde bir oteli olan 'ME Barcelona Hotel'i bünyesine katmış.

Holding yakında, şehrin simgesi La Sagrada Familia manzarasına sahip olan otele kendi markasının tabelasını asıp bir Türk oteli hizmet vermeye başlayacakmış. Bir Türk otel zincirinin adını, Avrupa'nın en ünlü ve en çok turist çeken şehirlerinde görmek çok gurur verici, yolları açık olsun.

KÖTÜLÜĞE DEVAM!

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın tekne tatilinde çekilen fotoğraflarına sosyal medyada bin bir farklı yorum geldi! Eleştiriler arasında Çağatay'ın kilolu hallerini Aslıhan'a bağlayıp kıza nefret kusanlar çoğunluktaydı! Güya bu ilişki Çağatay'a yaramamış; kendini iyice salmış! Çağatay'ın bu kilolu hali Aslıhan'ın işine geliyormuş, daha az beğeniliyormuş! Allah aşkına bunlar nasıl yorumlar? Genç insanlar bunlar; kilo alırlar da, verirler de. Üstelik yoğun set temposunun ardından tatil yapıyorlar. Kilolu hallerini memleket meselesi gibi görmek ve bu fotoğraflara bakıp "Çağatay bitti" demek neyin nesi? Ya kıskançlık ya da nefret, bunun başka bir açıklaması yok. İnsanların bu kötü bakış açısı ne zaman değişecek acaba...

YİNE UYDURAMAMIŞ!

Oyunculukta gösterdiği başarılı performansı maalesef giyim-kuşam konusunda gösteremeyen Büşra Pekin, bu hafta yine radarıma takıldı. Büşra, ilk bakışta garanti görünen ancak detaya indiğimizde maalesef başarısız olan bir stil tercih etmiş. Öncelikle kısa tüvit bluzu çok hoş ancak keşke üstünde büyük yazılar olmasaymış. Şık duruşunu vasatlaştırmış. Ayrıca siyah pantolonu bir klasik olsa da yaz döneminde daha açık renkler ya da kısa boylar daha güzel olabilirdi. Yüksek bele taktığı düşük kemer de çok uyumlu görünmüyor. Kısaca Büşra Pekin yine 'olmamış' bir kombinle radarıma takılmış oldu!

Bu sezonun popüler görünümü kesinlikle midi boy düz kesim etekler ve üstüne göbeği hafifçe açıkta bırakan sade bluzlar. Hem çabasız bir şıklık sunuyor hem de çok cool duruyor.

Yazın vazgeçilmezlerinden olan çiçek motifleri kulaklara taşındı. Yaz stilinin en dikkat çeken aksesuarlarından biri büyük çiçek motifli takılar...

Doğal dokular 2026 yazında yeniden başrolde. Örgü ve file çantalar, plaj stilinin ötesine geçerek şehir kombinlerinin de vazgeçilmez tamamlayıcısı oluyor.