Bizim sosyete dünyayı ve dünyaca ünlü isimleri yakından takip ettiği için trendlerden hiç geri kalmaz. Hatta dünya trendlerini ilk bizimkilerde görürsünüz. Üç gün önce Los Angeles'taki evinde doğum gününü kutlayan Kardashian ailesinin genç üyesi ve her yaptığı trend olan Kylie Jenner'in doğum günü pastası dikkatimi çekmiş ve bakalım bu pastayı bizim sosyetede ilk kim yaptıracak diye merak etmiştim.

Merakımı gidermem için fazla beklemem gerekmedi, dün Kylie Jenner'in pastasının aynısını Leyla Ilıcalı'nın doğum gününde gördüm. Ailesi ve yakın arkadaşları ile İstanbul'da 22. doğum gününü kutlayan Leyla Ilıcalı'nın pastası, Kylie Jenner'ınki ile birebir aynısıydı. Bu arada bu pasta fikri Begüm Şen'den mi çıktı diye de merak ettim. Çünkü, Leyla'nın doğum gününe katılan Begüm Şen, Los Angeles'ta yaşıyor ve Kardashian-Jenner ailesinin yakın dostlarından biri.

Dolayasıyla tatil için İstanbul'da olan Şen, Kylie Jenner'in pastasını görüp Leyla için aynısını yaptırmış olabilir. Artık Begüm Şen'in mi yoksa Leyla Ilıcalı'nın kendi fikri mi bilmiyorum ama Kylie Jenner'in Los Angeles'taki kutlamasındaki doğum günü pastasını iki gün sonra İstanbul'da görmek çok ilginç. Gördüğünüz gibi trendleri takip etmede çok hızlıyız.

AYNI PASTAYI ÜFLEDİLER

İşte, Kylie Jenner'in Los Angeles'ta Beverly Hills'teki evinde 29. yaşını kutladığı ailesinin yanı sıra Hailey Bieber ve eşi Justin Bieber gibi ünlülerin de katıldığı doğum gününde üflediği pastası...

DOSTU İÇİN EVİNİN BAHÇESİNİ AÇTI

İşadamı Nicolas Berggruen, yıllardır olduğu gibi 65. doğum gününü de İstanbul'da kutladı. Bir dönem tüm taşınmazlarını satıp otellerde yaşadığı için dünya basının "Evsiz Milyarder" diye tanımladığı Berggruen'in doğum günü kutlaması bu kez yaklaşık 20 yıllık dostu Suzan Sabancı'nın Yeniköy'deki yalısının bahçesinde oldu. Öğle yemeğinde yapılan kutlamada, Berggruen'in çocukları Olympia ve Alexander da vardı. Suzan Hanım, ertesi gün de dostunu ve çocuklarını Sakıp Sabancı Müzesi'ne götürüp Yoko Ono'nun 'İçses ve İçyapı' sergisini gezdirdi.

KANADA'DA RESSAM OLMUŞ

İşadamı Aksel Goldenberg ve eşi Nazlı Hanım, Aralık 2018'de radikal bir karar alıp çocuklarının eğitimi için Kanada'ya göçmüştü. Her yıl çocuklarının okulu kapanır kapanmaz soluğu Türkiye'de alan çiftten Nazlı Hanım'ın Kanada'da sanata sevdalandığını ve ressam olduğu öğrendim. Hem de kısa sürede adından söz ettirecek ve sergiler açacak kadar...

Nazlı Hanım'ın resimleri, 22-26 Temmuz'da Bodrum'da sergilendi. Hatta o sergideki eserlerinden bir kısmı, şimdi de Londra'daki bir galeride sanatseverlerle buluşuyor. Kısa sürede bu kadar büyük başarı yakalayan Nazlı Hanım'a bravo doğrusu.

BAĞDA CAZ YAPACAKLAR

Doğa, gastronomi ve müzik aynı atmosferde buluşuyor. 22 Ağustos'ta Jazz&Tapas serisinin 33'üncü buluşması gerçekleştirilecek. Bu seferki buluşmada ise sahnede, Türkiye cazının en önemli isimlerinden Kerem Görsev Trio yer alacak. Yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri haline gelen bu buluşma, caz tutkunlarını yine bağların eşsiz atmosferinde bir araya getirecek. Gecede Kerem Görsev'e, Türk caz sahnesinin başarılı isimlerinden Ferit Odman (davul) ve Volkan Hürsever (kontrbas) eşlik edecek. Üç usta müzisyenin caz şölenini kaçırmayın derim.