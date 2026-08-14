14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan 4 Eylül 2025'te tek celsede boşanan Yasemin Ergene'nin adı, boşandıktan bir ay sonra estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk dedikodusuna karışmıştı. O dönem sosyete kulislerinde tavan yapan bu aşk dedikodusunun 'gerçek' olduğu konuşulsa da, Yasemin Ergene yalanlamıştı.

Ancak çifte yakın bir kaynaktan öğrendim ki, dedikodusu yaklaşık 10 ay önce çıkan Yasemin Ergene-Karaca Başaran aşkı gerçekmiş ve o zamandan beri de devam ediyormuş. Hatta 16 yıl sonra oyunculuğa geri dönen Yasemin Ergene, sete çıkmadan önce geçen ay sevgilisi Karaca Başaran ile baş başa tatil yapmış.

Yasemin Ergene, geçen yıl bu dedikodu çıktığında 'taze dul' olduğu için yalanlamasını ve aşkını gizli yaşamasını anlıyorum ama halen bu gizem niye? Neden hala aşkını gizli kapaklı yaşıyor anlamadım. Diğer yandan aşkları konuşulmaya başlamasının üstünden 10 ay geçmesine rağmen hiç açık vermemeleri de büyük başarı. Şimdiye kadar ne bir arada görüldüler ne de tek kare fotoğrafları çekilebildi. Demek ki neymiş; istersen aşkını gizleyebilir ve yakalanmazmışsın!!!

MUTLULUKLARI HERKESİN DİLİNDE

Aziz Yıldırım'ın sekiz yıl sonra tekrar başkan seçildiği 7 Haziran'daki kongrede, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in yeni aşkını da öğrenmiştik. Mayısta flört etmeye başlayan ve birbirlerine çok yakıştırılan Pınar Aydın ile Metin Şen'in mutluluğu herkesin dilinde. Sosyal medya hebasındaki profil fotoğrafını, Metin Bey ile baş başa çekilmiş olanı ile değiştiren Pınar Hanım'ın önceki gün paylaştığı bu fotoğraf da ne kadar mutlu olduklarının kanıtı. Metin Bey'in teknesi ile Komşu'nun Bodrum'a yakın adalarını gezen aşıkların mutluluğu umarım daim olur.

İLK ŞAMPİYONAYA BÜYÜK İLGİ

Son zamanlarda sosyetede de çok moda olan ve beş yıldızlı otellerin bile kortunu açtığı tenis ve squash'ın birleşiminden doğan 'Padel' sporunda artık bir şampiyonamız da oldu. Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye'de ilk kez Padel Türkiye Şampiyonası'nı düzenledi. Özel bir bankanın sponsorluğunda İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 21 erkek ve 10 kadın takımı olmak üzere 62 sporcu mücadele etti. Kadınlar Kategorisi'nde Büşra Gökgöz ve İrem Türemişoğlu, Erkekler Kategorisi'nde da Fatih Sarı ve Efekan Bülbül Türkiye şampiyonu oldu. Ödül törenine, padel tutkunu olan sosyeteden ünlü isimler de katıldı.

DERNEK YARARINA IŞILTILI DAVET

Bodrum'daki davetler hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün de bir mücevher markası, Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte bir özel bir davet verdi. Bodrum'un ünlü otellerinin birinde gerçekleşen davete, mücevher markasının kurucusu Ece Şirin ile Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz ev sahipliği yaptı. Cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davette, Ece Şirin, St. Tropez mağazası için özel tasarladığı koleksiyonunu tanıttı. Bu arada koleksiyonun satışı da yapıldı ve konuklar adeta kapıştı. Çünkü satıştan elde edilen gelirin bir bölümü Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacaktı. Konuklar, bu ışıltılı davette, derneğe de büyük katkı sağlamış oldu.