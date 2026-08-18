2012'de vefat eden FIFA Onur Kurulu Üyesi Necdet Çobanlı'nın Miami'de yaşayan kızı Fatoş Çobanlı Rosenberg, yaz tatilini mutlaka ülkesinde yapar. Bu yaz için de eşi Michel Rosenberg ile Türkiye'ye gelen Rosenberg, Göcek'te tatiline başlamıştı. Teknede tatil yapan Rosenberg, hafta sonunda da Bodrum'a demir attı. Teknesinde her yaz dünyaca ünlü isimleri de ağırlayan Rosenberg'in yine çok ünlü bir misafiri var.

Bu kez top model Naomi Campbell'i ağırlıyor. Bodrum'da görevli muhabir arkadaşım Ersin Al, cumartesi günü, Bodrum Kalesi'nin karşısına demirli teknede, Rosenberg, misafiri Naomi ve arkadaşlarını sohbet ederken görüntüledi. Ancak nedendir bilmem, Naomi fotoğraflarının çekildiğini fark etmesi üzerine teknenin içine girip saklandı. Birçok kez Bodrum'a gelen ve fotoğrafları çekilen Naomi bu kez neden böyle yaptı anlamadım.

Ama akşam saatlerinde Naomi, Rosenberg ile birlikte Bodrum merkeze gitti ve çarşıyı turladı. İki arkadaş çanta ve takı mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. O anları objektife yansıdı ve bu kez Naomi fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadı. Neyse Naomi'ye, müdavimi olduğu Bodrum'a hoş geldin diyor ve iyi tatiller diliyorum.



ESKİSİ DE YENİSİ DE UNUTULMAMIŞ

Hayırseverliği ve cana yakınlığı ile tanınan cemiyet hayatının en sevilen isimlerinden biri olan Bilge Soyak da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin.

Bilge Hanım, önceki gün, 14 yıl önce ebediyete uğurladığı eşi Yılmaz Soyak'ın Zincirlikuyu'daki mezarının yanına defnedildi. Bilge Hanım için verilen ölüm ilanında güzel bir şey dikkatimi çekti.

Bilge Hanım'ın adı, oğlu Erkut Soyak'ın 2012'de boşandığı 23 yıllık eşi Aslı Soyak'ın da, nikah masasına oturmadığı 13 yıllık hayat arkadaşı Ayşe San'ın da kayınvalidesi olarak yazıyordu. Kim düşündüyse ikisini de güzel düşünmüş.



ÖNCE SERGİ SONRA KONSER

İstanbul'un elitlerinin tatil için göçtüğü Bodrum, bu yıl da sanatçıların ve sanat tutkunlarının buluşma noktası oldu. Ardı ardına açılan sergilere önceki gün bir yenisi daha eklendi.

Francesco Maccapani Missoni'nin 'Can Colors Remember Each Other' ve Burcu Ünlü'nün 'Dünya Hazır Değildir' adını taşıyan sergileri, açıldı. İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı açılış davetinin ardından gecede Zuhal Olcay sahne aldı.



TOPRAK KARDEŞLERDEN GOLF TURNUVASI

10 yıl önce aramızdan ayrılan Halis Toprak'ın 10 çocuğundan biri olan Ayfer Toprak, pandemide golfe merak sarmıştı. Eski tenisçi olan Ayfer Hanım, kısa sürede de usta bir golfçü olup çıkmıştı.

Şimdiye kadar katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler kazanan Ayfer Hanım, şimdi de kendisi gibi golfe sevdalı, sekiz kız kardeşinden biri olan Ayla Toprak Zengin ile bir turnuva düzenliyor. Toprak kardeşler, bugün Bodrum Golf Kulübü'nde saat 13.00'te başlayacak turnuvaya tüm kadın golfçüleri davet etmiş. Bakalım turnuvanın galibi kim olacak?