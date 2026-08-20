Ünlü işadamı İzzet Özilhan'ın ölümden döndüğünü öğrendim! Evinin salonunun ortasında dekor olarak kullanacak kadar motosiklet tutkunu olan İzzet Bey, motosikletiyle çok ciddi bir trafik kazası geçirmiş. İzzet Bey, talihsiz kazanın ardından bacağından ameliyat olmuş; operasyon başarılı geçmiş.

Halen hastanede tedavisi sürüyormuş ve annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan sırayla refakatçi olarak yanında kalıyormuş. Yakında hastaneden çıkıp evinde iyileşmeyi bekleyecekmiş. Bu arada 14 yıl evli kaldığı, geçen yıl eylül ayında boşandığı iki çocuğunun annesi Yasemin Ergene'nin İzzet Bey'i hastanede ziyaret edip etmediğini merak ettim doğrusu.

Çünkü Yasemin Hanım, boşandıklarında "Dost kalacağız" demiş ama görümcesi Türkan Özilhan'ın oğlu Tuncay Tacir'in boşandıktan 16 gün sonra olan düğününe gitmemişti. Eski ailesinin mutlu gününde yanlarında olmadı ama eski eşinin zor günlerinde yanında olmuştur veya en azından geçmiş olsun ziyaretine gitmiştir umarım.



MODA TUTKUNU TATİLCİLER BULUŞTU

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri, Bodrum'daki tatillerine 'moda molası' verdi. Bodrum'un ünlü bir otelinde önceki gün bir moda etkinliği düzenlendi. Bodrum'da tatil yapan moda tutkunu ünlü isimler, akşamüstü saatlerinde başlayan bu etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Otelde yer alan ve dünyaca ünlü lüks moda markalarını tek çatı altında buluşturan mağazada gerçekleşen davette konuklar hem sosyalleşti hem de markaların son koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatı buldu.



BU DA VEFASIZLIK ÖRNEĞİ!

Pazar günü defnedilen Bilge Soyak'ın vefat ilanında, oğlu Erkut Soyak'ın 2012'de boşandığı eski eşi Aslı Soyak'ın da, 13 yıllık hayat arkadaşı Ayşe San'ın da kayınvalidesi olarak yazmasını herkes taktir etmişti.

Şimdi de herkes, önceki gün Kanlıca'daki yalısında yedisi için dua okutulan Türk denizciliğinin duayen ismi Asaf Güneri'nin 12 yıllık hayat arkadaşı

Arlin Nevruz'a aynı vefanın gösterilmemesini dilline dolamış durumda!

Bırakın ölüm ilanında adının yazmasını; hayat arkadaşı Asaf Bey'in cenazesinde, kız kardeşi ve oğulları, Arlin Hanım'ı taziye kortejine bile almamış! Gerçekten büyük vefasızlık.



ÜÇÜNCÜ YILLARINI KUTLADILAR

Ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun en büyük yardımcısı olan kızı Yasemin Taciroğlu ile başarılı işadamı Ahmet Uras'ın 2022'de başlayan sürpriz aşklarını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.

Simay Kamer'le 2016'da evlenip 2020'de boşanan Ahmet Uras ile müzmin bekar Yasemin Taciroğlu'nun yaz aşkı olarak başlayan ilişkilerinin akıbeti sosyetede merak konusuydu. Bir yıllık flörtün ardından nikah defterine imza atan çift, mutlu evliliklerini ekim ayında Alihan adını verdikleri oğulları ile perçinlemişti. Önceki gün Uras çiftinin 3. evlilik yıldönümüydü. Mutlulukları daim olsun.