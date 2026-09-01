Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile influencer Selin Yağcıoğlu'nun aşkı resmen yılan hikayesine döndü! Geçen yıl eylül ayında başlayan sürpriz aşkları ile herkesi şaşırtan çiftin ilişkisi nisanda bitmiş; yakın arkadaşları, incir çekirdeğini doldurmayacak bir konudan tartışıp ayrılan aşıkların, ayına barıştıklarını söylemişti.

Ancak daha önce sürekli birbirlerinin paylaşımlarına beğeni atıp yorum bırakan çift, küs kaldıkları dönemde bunlara ara vermişti. Barıştıkları söylendikten sonra da bu tutumlarını devam ettirince yine ayrıldıklarını düşünmeye başlamıştım ki, Selin Yağcıoğlu'dan yeni bir hamle geldi. Hatırlarsınız; ilişkilerinin başlarında Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin, haklarındaki aşk iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmasa da,

Selin Yağcıoğlu'nun Kerem Bürsin'in evinden yaptığı paylaşım aşk iddialarını doğrulamıştı. Selin Yağcıoğlu, bu sefer de Kerem Bürsin'in ameliyat olduğu hastaneden paylaşım yapıp kafaları karıştırdı! Acaba tesadüf müydü, ya da halen beraber olduklarını bu şekilde duyurmak mı istedi, ya da böyle bir algı mı yaratmak istedi, bilemedim!!!



BU KEZ FERHAT GÖÇER İLE ANILDI

Sabancı Ailesi'nden, duayen işadamı Şevket Sabancı, 2021 yılında 85 yaşında vefat etmişti.

Eşi Hayırlı Sabancı, birinci ölüm yıldönümünde, Şevket Sabancı için Anma Konserleri başlatmıştı. Şevket Sabancı, beşinci ölüm yıldönümünde yine konserle anıldı.

Hayırlı Sabancı'nın organize ettiği ve Şevket Sabancı'nın 2003 yılında yaptırdığı Bodrum Turgutreis'deki Şevket Sabancı Parkı'ndaki konserde Ferhat Göçer sahneye çıktı.

Kızı Emine Sabancı Kamışlı'nın konuşmasıyla başlayan konsere, Sabancı Ailesi mensupları, merhum iş adamının sevenleri ve birçok müziksever katıldı. Nurlar içinde yatsın.



BODRUM'A VE YAZA VEDA ETTİLER

Cemiyet hayatından Nurgün Kemalbay, yıllar önce, Bodrum'da yaza veda daveti başlatmıştı. Nurgün Hanım, ağustosun son günlerinde geleneksel davetini gerçekleştirdi.

Kendisi gibi Bodrum'daki tatillerinin son günlerini geçiren dostlarını, damadı Cenk Çöteli'nin mekanında bir araya getirdi. Yaklaşık 70 dostunun katıldığı davette, yazı uğurlayıp önümüzdeki yıl Bodrum'da buluşmak üzere vedalaştılar. Bu arada çok da eğlenceli bir veda oldu. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen gecenin sürprizi, bir dönemin sevilen komedyen ve sunucularından Yıldo'nun sahneye çıkması oldu. Yıldo eğlenceli performansıyla davetlileri 'kafadan kopardı'!



TEKNEN YOKSA LEROS'A GİTME!

Geçen hafta Bodrum'a tatile gittik. Gitmişken, bu yaz çok popüler olan Yunan adası Leros'a da iki gün kaçalım dedik; demez olaydık! Yanlış anlaşılmasın... Keyifli bir ada ama ulaşmak çile! Teknemiz olmadığı için, feribotla yaklaşık bir saat süren bir yolculukla adaya ulaştık.

Ancak pasaport kontrolünden geçmemiz 1.5 saat sürdü. Üstelik güneşin altında bekletildik; resmen haşlandık. Keza dönerken iki saat bu kabusu yaşadık. Türkler sayesinde kalkınan bu adanın pasaport kontrol noktasına bir tente yapması çok zor olmamalı.

Bu arada teknesi olan bir arkadaşım davet etmedikten sonra bir daha Leros'a ayak basmam! Sizin de aklınızda olsun, tekneniz yoksa Leros'a gidilmez..