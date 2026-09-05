Ünlü influencer Rachel Araz Kiresepi, önceki gün kanayan bir yaraya parmak bastı! Zayıflama iğneleri yüzünden, aşırı zayıflığın normal kabul edilmeye başladığını ve birçok kadın gibi genç kızların da bu algıya kapıldığını söyledi.

Genç kızları "Bu oyuna gelmeyin" deyip uyaran Kiresepi, "Çok zayıflığa çok alışıldı, güzel gibi kabul edilmeye başlandı. Belinizin az ince olması, kalçanızın biraz geniş olması sizin değerinizden hiçbir şey eksiltmez. Aşırı zayıf olmaya çalışmayın, her zaman kendinizi sevin" diyor.

Kiresepi, hamile olduğu yolundaki söylentilere cevap vermek için karnını gösteren bir kıyafet paylaşmasının ardından gelen eleştiriler üzerine bunu söylüyor. Aşağıda gördüğünüz fotoğrafta, birçok hemcinsi Kiresepi'yi şişman bulmuş.

"Neden iğne kullanmıyorsun, neden zayıflamıyorsun" demişler. İnsaf yahu, hakikaten bu zayıflık algısı ne zaman bu kadar değişti. Benim çok garipsediğim ve sağlıksız bulduğum, Süreyya Yalçın Baran ve Hande Demir gibi olmak demek ki, normal kabul edilir olmuş! Başta genç kızlar olmak üzere bütün kadınlara sesleniyorum; Rachel Araz Kiresepi'nin dediği gibi bu oyuna gelmeyin, aşırı zayıflık normal bir şey değil.



İLK FOTOĞRAF CENAZEDE GELDİ

Galatasaray'ın efsanevi başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın şubat ayında boşandığını da, kalbini yeni bir aşka açan ilk kişinin Yelda Süren olduğunu da ilk bu köşede okumuştunuz. Sevil Sabancı'nın 2015'ten 2022'ye kadar flört ettiği ve evliliğin eşiğinden döndüğü Ferhat Ferhangil ile Yelda Elmas'ın aşkı, gördüğünüz bu fotoğraf karesi ile belgelendi.

Süren ile Ferhangil, Kahraman Sadıkoğlu'nun cenaze törenine birlikte gelerek aşklarını herkese ifşa etti. Bu arada bakalım aynı cenaze töreninde olan Burak Elmas, bir süredir flört ettiği sinema ve dizi oyuncusu Tuğçe Koçak ile ne zaman birlikte boy gösterecek?



FUTBOL AŞIĞI DEDENİN GOLFÇÜ TORUNU

Galatasaray Spor Kulübü efsanevi eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Kaan Albayrak, dedesinden dolayı futbolcu olması beklenirken golfçü olup çıktı. Hikmet-Alpin Albayrak çiftinin oğlu olan Aralık 2016 doğumlu Kaan, golfte o kadar başarılı ki, bütün ailesine gurur yaşatıyor.

Mayıs ayındaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olan Kaan, önceki sona eren Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda da iki kupa birden kaldırdı. İki kategoride şampiyon olan Kaan kupasını alırken anne ve babasının yanı sıra dedesi Abdürrahim Albayrak da yanındaydı. Kaan ile ne kadar gurur duydukları da her hallerinden belliydi.



VENEDİK'TEKİ TÖRENİN TEK TÜRK DAVETLİSİ

Cemiyet hayatının ünlü ismi Fatoş Altınbaş, Venedik Film Festivali'nin açılış gecesine özel davetli olarak katıldı. Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen festivalin Venedik Lido'daki açılış töreninin davetlileri arasında olan Fatoş Hanım, gecenin ardından Danny Boyle imzalı 'Ink' filminin dünya prömiyerine de katıldı.

Açılış töreninde, George Clooney'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü almasını canlı izleme ayrıcalığı da yaşayan Fatoş Hanım'ın, özellikle sinema tutkunu dostlarını orta yerinden çatlatacağına eminim. Bu arada Fatoş Altlınbaş'ın Venedik Film Festivali'nin bu yılki açılış törenine katılan tek Türk olduğunu da öğrendim.



TAKİPÇİLERİYLE DALGA MI GEÇİYOR?

Yıllardır yaptıklarıyla gündem yaratmayı başaran şarkıcı Aleyna Tilki yine işbaşında! Ankara'da vereceği konser için kampa giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kendisine yeni bir arkadaş aradığını duyurdu. Üstelik nasıl biriyle arkadaş olmak istediğini de tek tek sıraladı: "Komik olsun ama çok komik. Dark side'ıyla (karanlık tarafıyla) barışık olsun.

Yürüyüş yapmayı sevsin. Benimle yarışacak bir mentalde olmasın, empat ve doğayı seven bir ruh olsun. Özgürlük ve doğallık takıntısı olsun. He bi de üstün zekalı olsun!" Allah aşkına böyle ısmarlama arkadaş mı bulunur! Aleyna Tilki takipçileriyle eğleniyor sanırım! Ciddiyse eğer bulunmaz Hint kumaşı arıyor, işi çok zor...



ŞIKLIĞINA GÖLGE DÜŞMÜŞ

Uzun süredir boş olan kalbini, kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz'e kaptıran güzel oyuncu Ahu Yağtu, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Yağtu, katıldığı davette yaz akşamına uygun bir kombin tercih etmiş.

Beyaz elbisesini gold aksesuarlarla tamamlaması daha şık bir hale gelmesini sağlamış. Ancak plili, bol kesim elbisesinin üzerine giydiği altın rengi hırkası maalesef şıklığına gölge düşürmüş. Hem kesiminden hem de bağlamasından dolayı elbisesinin modern görünümünü ortadan kaldırmış.

TREND RADARI

Minimal takıların karşısına bu sezon daha karakterli küpeler çıkıyor. Büyük, organik ve heykelsi formlar; sade gömlek, elbise veya trikoları tek hamlede dönüştüren güçlü bir aksesuar olarak öne çıkıyor.



Çantada bu sezon form kadar doku da önemli. Kapitone yüzeyler, yumuşak hacimler ve elde taşınan modeller, sade bir şehir görünümüne karakter katıyor.



Klasik iki renkli ayakkabının eylülde modern dönüşü gerçekleşiyor. Siyah-beyaz kontrastı yerine bordo, kahve veya metalik burunlarla daha güncel yorumlar da mümkün.