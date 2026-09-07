Kızının babası Doğukan Dudaroğlu ile yaklaşık iki yıl süren çekişmeli boşanma davaları 16 Temmuz 2025'te sonuçlanan Alara Mildon'un adı, önceki ay Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmıştı. Ancak ilk ağızdan öğrendim ki, kesinlikle böyle bir şey yokmuş. Ama Alara Mildon'un başka biriyle aşk yaşadığı kulağıma geldi.

Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre, Alara Mildon, bir şirketin CEO'su İlhan Sipahi ile aşk yaşıyormuş. Hatta Alara Hanım, geçen hafta sonu Marmaris'teki İlhan Bey'in çalıştığı grubun otelinde gerçekleşen ve çok konuşulan konsere de yeni sevgilisiyle birlikte gitmiş. Ayrıca Alara Hanım'ın, konser sonrası sanatçının kulisine girip hatıra fotoğrafı çektirmesi de sevgilisi İlhan Sipahi sayesinde olmuş.

Alara Hanım, sevgilisinin torpiliyle çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyasında da paylaşmıştı. Bu arada bir not daha; Alara Hanım, her yere annesi veya erkek kardeşiyle gidiyordu ama o konserde hiçbiri yanında yokmuş. Sosyete bunun sebebini de artık yanında sevgilisi olmasına bağlıyor. Vallahi ben sosyetenin yalancısıyım, bu kadar detay verdiklerine göre Alara Mildon'un kalbi doluymuş.

EĞİTİME DESTEK İÇİN MANKENLİK YAPACAK

Dünyaca ünlü isimleri giydiren moda tasarımcımız Neslişah Yılmaz, bu sezon da Londra Moda Haftası kapsamında yeni sezon cicilerini moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Yılmaz'ın yeni koleksiyonunun sürprizi ise sosyetenin ünlü ismi Esra Oflaz olacak. Sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği hassasiyeti ile tanınan Esra Oflaz, 19 Eylül'deki defilede, Yılmaz'ın yeni koleksiyonuna ait bir tasarımla podyuma çıkacak. Oflaz'ın podyumda taşıyacağı özel tasarımının satışından elde edilecek gelir ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanacak.

"Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan böyle bir projede yer alacağım için çok mutluyum" diyen Oflaz'ın da, ülkemizi Londra'da başarıyla temsil eden Yılmaz'ın da gönlüne sağlık.

ZUHAİR MURAD'SIZ EVLENMİYORLAR!

Türkler lüksü ne kadar çok seviyor! Önceki gün dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad'ın Instagram sayfası önüme çıktı. 2 milyon takipçisi olan sayfada en çok paylaşılan fotoğraflar Türk gelinlere ait! Bu arada gelinlik fiyatlarının 2 ile 10 milyon arasında olduğunu söyleyeyim. Sayfadaki gelinleri çok tanımasam da, önceki hafta evlenen Derev Clara Kösedağ gibi, Yasemin Hekimoğlu, Selma Çilek Çiftçi, İpek Ayaydın ve Sena Ağaoğlu Zuhair Murad imzalı gelinlik giyen ilk aklıma gelen isimler... Instagram sayfasından da anlaşılacağı gibi dünya ünlü modacıya en çok Türkler gelinlik diktiriyor!!!

SANAT ŞEHRE DÖNDÜ

Sanatın Bodrum'daki tatili bitti ve şehre dönmeye başladı. Dolayısıyla İstanbul'da sanat sezonu başladı ve sanat galerileri ardı ardına sergiler açmak için hazırlanıyor. Sevil Dolmacı da 9 Eylül'de sezona başlayacak ve 'Making Worlds Systems of Being' adıyla uluslararası bir sergi açacak. Küratör Dorothea Strauss'un farklı kuşak ve coğrafyalardan 10 sanatçıyı bir araya getirdiği sergi, galerinin tarihi mekanında sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 9 Ekim'e kadar sürecek.