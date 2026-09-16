İş adamı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı ile 2022 yılında boşanma davası açtığı 27 yıllık eşi Faruk Bilen'in evliliği Nisan 2025'te resmen bitmişti. Mahkeme, evli kaldıkları her bir yıl için 3 milyon euro yani toplamda 54 milyon euro manevi tazminat isteyerek karşı dava açan Faruk Bilen'in eşine 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Öğrendim ki Faruk Bilen, Nisan 2025'te sonuçlanan boşanma davalarını üst mahkemeye taşımış ve kulislerde konuşulanlara göre, itiraz dilekçesinde boşanmak istemediğini de beyan etmiş. Bir yıldan fazla süren dava, 1 Eylül'de başlayan yeni adli yılın ardından geçen hafta karara bağlanmış.

Sonuç: Üst mahkeme, Faruk Bilen'in itirazını reddetmiş. Boşanma davalarında eski eşi Faruk Bilen'in şahidi olarak mahkemede kürsüye çıkan Ozan Ekşi ile yaklaşık beş ay flört edip ayrılan Çiğdem Sabancı bu kararla derin bir oh çekmiş. Artık resmen bekar bir kadın olan Çiğdem Sabancı bakalım yeni bir aşka yelken açacak mı?



MODA BULUŞMASI

Paris'te kurdukları moda markası ile ülkemizin adını her fırsatta dünyaya duyuran Ayşe-Ece Ege kardeşler, bu kez İstanbul'da bir pop-up mağaza açıyor.

Son dönemde Paris'te Galeries Lafayette Haussmann ve Taipei'de One Fifteen ile gerçekleştirdiği uluslararası pop-up projelerinin ardından benzer bir yaklaşımı İstinye'deki bir AVM'de moda tutkunlarının beğenesine sunacaklar. Kardeşler, 18 Eylül'den 6 Ekim'e kadar açık kalacak olan özel pop-up mağazada özel olarak hazırladıkları bir kapsül koleksiyonu da seçkiye dahil etmişler; bilginize...



TEKRAR AŞKI BULMUŞ

26 Şubat 2025'te vefat eden ünlü kadın golfçü Beyhan Benardete'nin "Bayrağı sana devredeceğim" dediği öğrencisi Merve Müftüoğlu'nu Bebek'te gördüm geçenlerde. Yanında da yıllar önce Helin Avşar ile flört eden, klasik araba tutkunu işadamı Umur Saçkın vardı.

Biraz araştırınca öğrendim ki, meğer Müftüoğlu ile Saçkın'ın yaklaşık bir yıldır mutlu-mesut bir ilişkileri varmış. Önceki yıl Murat Küçükel ile evliliğin eşiğinden dönen Merve Mütfoğlu'un, Umur Saçkın ile mutluluğu daim olur umarım.



BÜYÜK GURUR

Hafta sonu 2026 FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) düzenlendiği Şili'den bir sevindiğimiz, bir de üzüldüğümüz iki haber geldi. Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip

Kerem Kazaz talihsiz bir kaza geçirirken, Ali Türkkan Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza atarak 2026 FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı çaldırdı. JWRC şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk pilot olarak tarihe geçen Ali Türkkan'ı ilk kutlayan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı oldu.