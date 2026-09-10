Bankacı Suzan Sabancı'nın kendi markasıyla kozmetik ve longevity sektörüne gireceğini ilk benden öğrenmiştiniz. Suzan Hanım'ın, Gökhan Eşeli ile uzun ve sağlıklı yaşam felsefesinden ilhamla hayata geçirdiği kendi adını taşıyan global markası kısa sürede büyük yol kat etti. Suzan Hanım'ın, şimdi de Türkiye'de ve dünyada birçok lüks mağazada satılan ürünleri için reklam filmi çekeceğini öğrendim. Reklam filmi için de, İtalyan oyuncu ve model Alvise Rigo ile anlaşmış. Duyduklarımı teyit etmek için aradığım Suzan Hanım'dan detayları da öğrendim.

Geçmişte profesyonel olarak rugby oynayan, çok yönlü profiliyle dikkat çeken ve şimdilerde Ferzan Özpetek'in, Giorgio Armani'nin hayatını konu alan uluslararası biyografik dizisi için sette olan Rigo, eylül sonunda çekimler için İstanbul'a gelecekmiş. Suzan Hanım, Alvise Rigo ile Sardunya'da tanışmış ve dost olmuş. "Yaşam disiplini, spor tutkusu, maceracı ruhu ve hayata enerjik yaklaşımı markamıza çok uyduğu için beraber çalışmaya karar verdik" diyen Suzan Hanım "Arkadaşlıktan böyle güzel bir işbirliği de doğdu" diye ekledi. İnsanın böyle dostları olması ne güzel...



CSO'DAN ÇOK ÖZEL KONSERLER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) kuruluşunun 200. yılı kutlamaları kapsamında Avrupa ve ABD'de müzikseverlerle buluşacak. Bükreş, Prag, Viyana ve New York'ta konser verecek olan CSO, Türkiye'nin zengin sanat birikimini müziğin evrensel diliyle dünyaya anlatacak.

Orkestra, uluslararası takvimin ilk konserini 3 Kasım'da Bükreş Ulusal Opera Binası'nda verecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO'nun, iki asırlık sanat yolculuğunun en özel buluşmalarından birinin 21 Eylül 2027'de New York Carnegie Hall'da gerçekleştirileceğini söyledi. Orkestramızın yurtdışı konserlerinin büyük ilgi göreceğine şüphem yok.



İLHAM VERENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye'nin gastronomi sahnesini yıllardır dünyaya tanıtma misyonuyla hareket eden Gökmen Sözen, gastronomi ve ağırlama sektöründe yaratıcılığı, vizyonu ve ilham veren başarı hikayelerini görünür kılmak amacıyla Creative People Talks & Hospitality Awards'ı hayata geçirmişti.

Bu yıl "İlham Veren İnsanlar" temasıyla üçüncü kez gerçekleşen tören önceki akşam gerçekleşti. Alanlarında uzman 22 jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucunda, aralarında Mine Özmen, Ebru Erberdi, Barış Tansever, Osman Sezener, Yücel Özalp ve Melih Demirel'in de olduğu sektörün başarılı isimleri ödüllendirildi.



ÇİNLİ PİYANİSTİ DİNLEMEYE GİTTİ

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Lang Lang, dördüncü kez İstanbul'a geldi ve Boğaz'daki bir otelde yine harika bir konser verdi. Sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen gecenin konukları arasında, çocukluğunda piyanist olmak isteyen ve Lang Lang'ın hayranı olan iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan da vardı.

6 yaşında piyanoya başlayan, yaklaşık 13 yıl özel ders alan ama profesyonelce yapmak yerine iş hayatını seçen Demet Hanım, Lang Lang ile hatıra fotoğrafı çektirmiş. Bu arada zaman zaman dostları için piyanonun başına geçen Demet Hanım'ın aldığı derslerin hakkını verdiğini de söylemek lazım.