Eylül 2024'te Venedik'te üç gün süren görkemli bir düğünle evlenen Sima Tarkan ve Mark Basoğlu çifti, 31 Mart'ta da mutlu evliliklerini Can Matteo adını verdikleri oğulları ile taçlandırmışlardı.

Öğrendim ki, dillere destan bir düğün töreni ile evlenen çift, oğulları için de dillere destan bir vaftiz töreni yapmaya karar vermiş. Can Matteo'nun Süryani adetlerine göre gerçekleşecek vaftiz töreninin adresi ise Süryani Katolik cemaati için dünyanın en önemli dini, kültürel ve idari merkezlerinden biri Mardin'deki Süryani Kilisesi.

Basoğlu çifti, 9 Ekim'de başlayıp üç gün sürecek vaftiz programı için bir organizasyon şirketi ile anlamış. Çift, misafirleri için şehrin beş yıldızlı otellerinden birini kapatmış. Programa gelince; ilk gün yemek, ikinci gün sabah kilise töreni, akşamına sıra gecesi, üçüncü gün ise özel kahvaltı organize edilmiş. Bu arada kilisedeki tören için kıyafet kuralı da varmış; kadın davetlilerin şapka takması istenmiş. Ailelerin yakınlarının yanı sıra özellikle genç sosyetenin vaftiz için Mardin'e akın edeceğini öğrendim. Ben şimdiye kadar böyle bir vaftiz töreni hatırlamıyorum, yıllarca unutulmayacağı kesin.



BİR YIL SONRA İFŞA ETTİLER!

Yaşadığı ilişkilerle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, son bir yıldır çapkınlıkta hız kesmişti! Tunceri'yi uslandırmayı başaran kişinin Bodrum'da yaşayan işletmeci Melisa Macaron olduğunu duymuştum.

Ancak yaklaşık bir yıldır flört eden aşıklar, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği için, yakınları hariç mutluluklarına kimse şahitlik edememişti. Bu kural sonunda bozuldu. Çeşme'ye tatile giden aşıklar, sosyal medya hesaplarından ilişkilerini dosta düşmana ilan ettiler.



ŞEHRE DÖNEN ELİTLER BULUŞTU

Akaretler Sıraevler'de farklı sergileri bir arada gezebileceğiniz bir sanat etkinliği, dün kapılarını araladı. Bu yılki "Collectors" edisyonunun odağında Banu-Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ve Tansa Mermerci'nin özel koleksiyonları var.

Ücretsiz gezilebilecek sergilerde, Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların resimleri, heykelleri ve farklı malzemelerle ürettiği çalışmalar sizi bekliyor.

Bu arada sanat galerisinin önceki akşam, çok ilgi gören bir açılış daveti vardı. Çarmıklı çifti, Kocebeyoğlu ve Mermerci'nin dostları, bu özel akşamda onları yalnız bırakmadı. Bu açılış, şehre dönen İstanbul'un elitlerinin ilk buluşması oldu.