Geçen ay, yaşadığı yıllarda, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatına kadar yaşadığı Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı çocuklarının satışa çıkardığını yazmıştım.

Mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan Süreyya Yalçın, yalıyı aylar önce el altından 70 milyon dolara satmaya çalışmışlar ama alıcı çıkmayınca geçen ay bir emlak şirketiyle anlaşıp fiyatı 55 milyon dolara düşmüşlerdi. Kardeşlerin bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar 680 milyon lira istedikleri yalıya talip çıktığını öğrendim.

Hem de çok tanıdık bir isim. 11.3 milyar dolarlık servetiyle 'Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen, Amerika'nın Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya. Amerika'da yoğurt markası sahibi olan ve orada yaşayan ama markasını Türkiye'ye de taşımak istediğini söyleyen Hamdi Ulukaya, bir ayağı İstanbul'da olacağı için kendisine bir ev bakmaya başlamış.

Birçok ünlü iş adamı gibi de yalıda oturmak istemiş ve Faruk Yalçın Yalısı'na talip olmuş. Hatta Hamdi Bey, yalıyı gezip detaylı bilgi almış. Yalıyı beğenmiş ancak kardeşlerin istediği rakam yerine 30 milyon dolarlık (bir milyar 460 milyon lira) teklif vermiş. Bakalım kardeşler bu rakama ikna olup yalıyı Hamdi Bey'e satacaklar mı, yoksa isteklerine daha yakın bir teklif vererek alıcıyı mı bekleyecekler.

LÜKS OUTLET'İN AÇILIŞINA CEMİYETTEN BÜYÜK İLGİ

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet'i Florentia Village'ın açılışı çok görkemli oldu. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDMFingen Group ortaklığında hayata geçirilen outlet'in açılışına, bürokrasi, iş, spor ve sanat dünyasından ünlüler katıldı.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei'nin ev sahipliği yaptığı açılışta cemiyet hayatından birçok ünlü isim de vardı. Bu arada bu isimlerin giyim kuşama ilgisi malum, dolayısıyla Florentia Village'ın müdavimi olacaklarına şüphem yok.

Zaten davet sırasında, hangi marka ve tasarımcıların mağazaları olduğunu sorup durdular. Miami'den Paris'e kadar birçok şehirdeki lüks designer outlet'leri görmüş biri olarak Florentia Village'ın İstanbul'a büyük değer katacağına eminim. Şehrimiz için hayırlı olsun...