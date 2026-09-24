Bir dönem, kurduğu sanat galerisiyle Türkiye sanat piyasasına damgasını vuran, iniş çıkışlarla bugüne kadar galerisinin yolculuğu devam eden Murat Pilevneli'nin, geçen ay girdiği maddi krizden çıkamayıp galerisinin kapısına kilit vurduğunu yazmıştım. Hatta o yazımda, Aralık 2024'te sürpriz yapıp evlendiği üçüncü eşi Sanem Özgeren'in evi terk ettiğini de eklemiştim.

Murat Bey'in iş hayatında yaşadığı krizin özel hayatına yansımış olabileceğini, bir yaşında oğulları olduğu için sorunlarını çözüp barışacaklarını düşünmüştüm. Ancak öğrendim ki, Senem Özgeren evliliğini resmen bitirmek için mahkemeye başvurmuş. Adli tatilin bitmesiyle adliyenin yolunu tutan Senem Hanım, mahkeme için gün bekliyormuş.

Aylar önce evden ayrılan ve oğlu Can ile başka bir evde yaşayan Senem Hanım'ın boşanmak istemesinin eşi Murat Pilevneli'nin yaşadığı maddi ve ticari sorunlarla bir ilgisi olmadığı da kulağıma geldi. Demek ki, aşamadıkları başka sorunları var. Yoksa daha iki yılını bile doldurmayan evliliklerine ve bir yaşındaki oğullarına kıymazlardı herhalde...



SÜRPRİZ AŞK EVLİLİĞE GİDİYOR

İşadamı Sinan Temo ile Türkiye'nin ilk moda blogger ve influencer'larından Yasemin Öğün'ün sürpriz aşkını, Aralık 2023'te ilk bu köşede okumuştunuz.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıkların arasına kısa süreli bir ayrılık girse de, kısa sürede barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlardı. Bu arada anladım ki, aşıklar saklanmaktan da vazgeçmiş. Çünkü önceki gün açılan sanat fuarında, arkadaşım Ersin Al'a sarmaş dolaş poz vermişler. 2017'de evlendiği Mina Dilber'den Eylül 2022'de boşanan Sinan Temo'ya ikinci kez nikah masası gözüküyor gibi! Mutlulukları daim olsun.



ESPRİ YAPMIŞ

Eylül 2021'de ünlü şef Arda Türkmen ile evlenen, Kasım 2023'de de kızları Siena'yı dünyaya getiren sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler Türkmen'in önceki gün paylaştığı video gündem oldu! Çünkü Melodi Hanım'ın reklamını yaptığı üründen çok göbeği dikkat çekti!

Hafif göbekli görüntüsü "Hamile misiniz?" sorularını beraberinde getirdi. Takipçilerine "Kim bilir?" diye cevap verince, doğrusunu öğrenmek için Melodi Hanım'ı aradım. Espri yapmış... Kasımda üç yaşını dolduracak kızları Siena'ya henüz kardeş düşünmüyorlarmış. Demek ki takipçileri Melodi Hanım'a birkaç kilo fazlayı bile yakıştırmıyor ve hamile olduğunu düşünüyor.



TARİHİ YALIDA MUSİKİ DİNLETİSİ

Klasik Türk musikisini nitelikli biçimde icra eden sanatçıların çalışmalarına destek veren Musıki Eğitim Vakfı, önceki akşam "Didede Hayalin" dinletisini, tarihi bir yalıda gerçekleştirdi.

Vakfın başkanı Fikret Erkaya ve yönetim kurulu üyesi Beyza Uyanoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen gece; Türk musikisini, İstanbul Türkçesinin zarafetini ve İstanbul'un mimari mirasını aynı atmosferde bir araya getirdi. Gerçekleştirdiği konser ve dinletileri ücretsiz bir kültür hizmeti olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam eden vakfın gecesine, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.