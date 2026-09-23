Geçen yıl evlendikten sonra kayıplara karışan Miro Gerede Erkaya ile İlayda Eltemur çifti nihayet ortaya çıktı! Miro Gerede Erkaya, yakın arkadaşı Rafael Cemo Çetin'in eski sevgilisi, moda tasarımcısı İlayda Eltemur ile geçen yıl ekimde evlenip herkesi şoke etmişti. Miro ile Rafael Cemo'nun çocukluk yıllarına uzanan dostlukları da bu yüzden bitmişti. Anne Bennu Gerede'nin yaşadığı Los Angeles Malibu'da evlenen, sonrasında New York'a yerleşen Miro ile İlayda, izdivaçlarının ardından bir daha hiç ortalarda gözükmemişti.

En yakın arkadaşlarının bile tepkili olduğu ve bu yüzden kabuklarına çekildikleri söylenen çift, bir yıl sonra Kapadokya'da ortaya çıktı. Öğrendim ki; Kapadokya'daki özel bir davete katılan çift, meğer bir ay önce İstanbul'a gelmiş. Oyuncu olmak isteyen ve bunun için New York'ta, American Academy of Dramatic Arts'da oyunculuk eğitimi alan Miro, dizi görüşmeleri yapıyormuş. Eğer bir dizi ya da filmden rol kapabilirse, İstanbul'da kalacaklarmış. Yoksa New York'a geri döneceklermiş. Bu arada bakalım İstanbul'da ne zaman insan içine çıkacaklar.



LOUVRE'DAKİ ESERİNİ İSTANBUL'A GETİRDİ

Günümüz çağdaş sanatının en heyecan veren isimlerinden biri olan Robert Montgomery, ikinci kez İstanbul'da. Alphan-Demet Müftüoğlu Eşeli çifti, yaklaşık 10 yıllık aranın ardından sanatçıyı bir kez daha İstanbul'a getirdi. Montgomery'nin bugün açılacak sergisinin ismi ise "James Baldwin's Balcony in Istanbul and Other Works"...

Yapıtları, dünyanın pek çok şehrindeki uluslararası sanat kurumlarında yer alan ünlü sanatçı, Paris'teki Louvre Müzesi'nin bahçesinde sergilenen eserini de, bu özel sergi için İstanbul'a getirmiş. Kaçırmayın derim...



VİYANA'DA TÜRK RÜZGARI

Avusturya devlet nişanı sahibi Türk modacı Atıl Kutoğlu, Viyana Moda Haftası'nın kapanış gecesinde muhteşem bir defileyle yine adından söz ettirdi. Avusturya Dışişleri ve AB'den Sorumlu Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in onur konuğu olarak katıldığı defilede Kutoğlu, 40 parçalık koleksiyonunu, 22 mankenle sundu.

Zaman zaman Türk esintileri taşıyan müzik eşliğinde gerçekleşen defile çok beğenildi. Beate Meinl-Reisinger ile Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ve eşi Asiye Dönmez'in yan yana izlediği defilenin finalinde podyumda yürüyen Kutoğlu, dakikalarca alkışlandı.



NEW YORK'TA MASKELİ DENEYİM!

Sabancı Ailesi'nin gelini, Psikolog Pınar Sabancı, baharda leylek sürüsünü havada görenlerden sanırım! Bu yaz yurt içi ve yurt dışında ayak basmadık yer bırakmayan Pınar Hanım, son olarak soluğu New York'ta aldı.

Sabancı, New York'ta, dünyaca ünlü The Phantom of the Opera müzikalinin interaktif oyunu Masquerade'i izlemiş. Pınar Hanım, seyircilerin oyuncularla bir arada hareket ettiği oyuna, adına ve konseptine uyup maskeyle gitmiş. Maskeli bir fotoğrafını paylaşan Sabancı, altına da bir süreliğine müzikalin içinde yaşadığını yazmış. Unutulmaz bir deneyim yaşadığı fotoğraflarından belli.