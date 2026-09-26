Merhum Faruk Yalçın'ın vefatına kadar oturduğu Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı çocuklarının satışa çıkardığını, Amerika'nın Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya'nın da yalıya talip olduğunu yazmıştım.

Kardeşlerin 55 milyon dolar (bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar 690 milyon lira) istedikleri yalıya, 11.3 milyar dolarlık servetiyle 'Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen Hamdi Ulukaya, 30 milyon dolar teklif etmişti.

Öğrendim ki, yalıyı gezip beğenen Hamdi Ulukaya, teklifini 40 milyon dolara çıkarmış. Bu arada Arap bir iş adamının da yalıya 41 milyon dolar teklif ettiği konuşuluyor. Ancak Faruk Bey'in mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan Süreyya Yalçın'ın, başta 70 milyon dolar isteyip 55 milyon dolara düştükleri yalıyı bu fiyatlara vermeyi düşünmediğini duydum.

Bakalım Kanlıca kıyısında Faruk Yalçın Yalısı adıyla da bilinen Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı kim, kaça alacak?



MEKSİKALI SANATÇI İLE BULUŞTULAR

Her eylül olduğu gibi hem sanata doyan hem de sanat yorgunu olan elitler, halen galeri ve müzeleri gezmeye devam ediyor. Maslak'taki Elgiz Müzesi de, sanat günleri için İstanbul'da bulunan yabancı konukları özel bir brunch davetinde ağırladı. Brunch'ın ardından Meksikalı sanatçı Alex Hank ve yazar-filozof Bailey Kai, 'Materiality of Obsession' başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi.

Hank'ın insan figürü üzerinden güç, mahremiyet, masumiyet ve insan duygularını araştıran çok disiplinli pratiği üzerine gerçekleşen bu özel söyleşi, sanatçının 2027 yılında Elgiz Müzesi'nde gerçekleşmesi planlanan kişisel sergisine de bir ön izleme niteliği taşıdı. Davete sanat tutkunu pek çok ünlü isim katıldı.



RESMİ TAKVİME BİR TEK O GİRDİ

Moda eğitimini Milano'da tamamlayan ve 30 yıllık profesyonel kariyerinin yaklaşık 10 yılını bu şehirde geçiren Gül Ağış, bu sezon Milano Moda Haftası'nın resmi takvimine giren tek Türk moda tasarımcısı oldu. Ağış, 2010 yılında kurduğu markasının 'Il Silenzio' adını verdiği 2027 ilkbahar/yaz koleksiyonunu, uluslararası moda dünyasıyla buluşturdu.

Türkiye'de çağdaş kadın giyiminin öncülerinden olan markasının yeni sezon koleksiyonu ile dünya moda otoritelerinin de beğenisini kazanan Gül Ağış'a kocaman bir alkış.



KAPADOKYA'YA LEZZET KATACAK!

Gece hayatının duayenlerinden Ali Ünal'ın işleri büyüttüğünü yazmıştım. Ortaköy'de ve Bodrum'da mekanları olan Ali Ünal, bu kez Kapadokya'ya el atmış; Güzel Atlar Diyarı'nda otel ve restoran açmak için girişimde bulunmuştu.

Kapadokya'da satın aldığı eski konağı 23 odalı, 400 kişilik etkinlik alanına sahip bir düğün oteli yapmak için çalışan Ünal, onun öncesinde restoranını hayata geçirdi. Sadece Türk yemeklerinin servis edildiği restoranını önceki gün açan Ali Ünal, en büyük yardımcısı olan eşi Ayşegül Hanım ile mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.



ELEŞTİRİLERE KULAK ASMIYOR

Hande Erçel, kendine güvenen, hayalleri, hedefleri olan güzel bir genç kadın şüphesiz. Sadece ülkemizde değil, dünyada da ilgi odağı oluyor. Oyunculuğunun geldiği nokta tartışılır tabii ki; çok eleştiren de var, beğenen de...

Ancak yıllardır çok eleştiri aldığı bir konu daha var Hande'nin: "Kendini yeterince geliştirmiyor!" Katıldığı etkinliklerde her şeyden çok bu konu bir anda öne çıkıyor. Röportaj veriyor, cevapları sıradan bulunuyor, ya da bulunduğu etkinliğe göre ilham verici birkaç şey söylesin isteniyor, olmuyor. Hali, tavrı konuşma şekli eleştiriliyor. Kendini ifade etme biçimi, iletişim şekli, kurduğu cümleler genelde zayıf bulunuyor. Fakat Hande bu eleştirileri hiç dikkate almıyor!



ABARTILI KOMBİN

Dün başlayan Marakeş Kısa Film Festivali'nin uluslararası yarışma jürisine başkanlık eden Tuba Büyüküstün takıldı bu hafta radarıma. Güzel oyuncu, başrolünü üstlendiği filmin geçtiğimiz günlerdeki galasında oldukça haraketli bir elbise tercih etmişti.

Ancak turuncu püskül detaylı elbisesi, maalesef en şık tercihlerinden biri değildi. Öncelikle tek kol, bol kesim saten elbisesi zaten kesim olarak oldukça hareketli. Üstüne püskül şeritler birleşince kalabalık bir görüntü ortaya çıkmış. Tuba Büyüküstün'ün ayakkabı seçimi de biraz abartılı; daha sade bir model tercih edebilirdi.

TREND RADARI

Bu sonbahar/kış sezonunda peplum sahnelere geri dönüyor. Beli ortaya çıkaran peplum kesimler ceket ve gömleklerde sık sık karşımıza çıkacak.

Düşük bel pantolonlar bu sezon da popülerliğine devam ediyor. Özellikle bol kesim jean'lerde düşük beller karizmatik bir duruşa sahip.

Sezonun aksesuarlarında öne çıkacak renkler kırmızı ve bordo olacak. En sade stile bir renk katmak için doğru bir aksesuar yeterli.