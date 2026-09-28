Türk işadamı Turhan Mildon ile Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Alina Habba, önceki akşam yerinin son dakikaya kadar herkesten gizli tutulduğu bir düğünle New York'taki Waldorf Astoria'da evlendi. Amerikan adetlerine göre kız tarafının yaptığı düğüne, ABD'li bakanlar, CIA ve FBI'ın üst düzey yöneticileri ve New York'un önde gelen aileleri katılmış.

Donald Trump ise düğünde yoktu. Türkiye'den de damadın annebabası ve kardeşi Mert-Fatoş ve Alara Mildon, amcası-yengesi Can-Didem Mildon, annesinin arkadaşları Aslı Gümüşel, Melkan Gürsel, Arzu Demirer ve Aytül Ayke Fıratoğlu vardı.

Bu arada Ocak 2025'te üç yıllık eşi Betül Gürsoy'dan boşanan Turhan Mildon'un ikinci kez nikah masasına oturacağını 21 Mayıs 2025'te yazmış: ancak müstakbel eşinin kim olduğunu öğrenememiştim.

Meğer o kişi Alina Habba'ymış. Habba, o dönem ayrı yaşadığı ikinci eşi Gregg Reuben ile Şubat 2026'da boşanabildiği için vuslatları bu tarihe kalmış. Üçüncü kez nikah masasına oturan Habba ile ikinci kez damat olan Mildon'un bu seferki mutlulukları daim olur umarım.

SEVGİLİSİNİ RAP'Çİ YAPMIŞ!

Sosyal medyada; kullanıcıların kendilerini, bir arkadaşı veya sevgilisiyle Quavo ve Takeoff'un (Unc & Phew) ünlü "Hotel Lobby" şarkısını söylerken gösteren viral olan bir yapay zeka trendi var.

71 yaşındaki ünlü işadamı Cem Hakko'nun kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi Nazlı Kayaaslan, meğer bu trendin Türkiye'den ilk takipçisi olmuş! Nazlı Hanım'ın "Çok sevdim" notuyla paylaştığı videoyu izlediğimde, trendin varlığından henüz haberim olmadığı için şok oldum! Cem Bey, genç sevgilisinin ısrarına dayanamayıp rap'çi oldu sandım! Cem Bey'i o halde görmek ilginçti gerçekten. Bu arada Cem Bey'e rap'çilik yakışmış.

İTALYAN MARKADAN TÜRKİYE KUTLAMASI

Spor ayakkabıyı moda ve estetik kavramlarıyla buluşturan İtalyan markası, dünyada sadece Meksika, Tokyo ve Venedik'te olan özel mağazasının dördüncüsünü İstanbul'da açmıştı. Bu özel mağazanın Türkiye'ye gelmesi davetle kutlandı.

Cemiyet ve sanat hayatından ünlülerin akın ettiği kutlamaya, markanın CEO'su Silvio Campara da katıldı. Milano Moda Haftası'na denk gelmesi ve markanın orada defilesinin olmasına rağmen Campara'nın ekibiyle İstanbul'a bu davete gelmesi ilginçti.

Bu arada davette, sanatçılar Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin'in canlı sanat performansı geceye ayrı bir renk kattı.