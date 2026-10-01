Yurtdışında ev alma modasına uyup 2023 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinde ev satın alan Ezgi Mola'nın 'okupa' mağduru olduğunu geçen yıl ilk bu köşede okumuştunuz. İspanya'da boş duran evleri, sosyal, kültürel veya barınma amacıyla işgal etmeyi tarif eden 'okupa' hareketi savunucusu bir grup, Ezgi Mola'nın şehrin hareketli gece yaşamıyla bilinen El Born bölgesinde satın aldığı evini işgal etmişti.

Evine izinsiz yerleşildiğini öğrenen Ezgi Mola, hemen harekete geçip, avukatı aracılığıyla İspanya'daki yerel makamlara başvurarak yasal süreci başlatmıştı.

Ancak, okupa hareketiyle ele geçirilen mülklere ilişkin başlayan hukuki sürecin tamamlanması yılları bulabildiği için Ezgi Mola'nın çok kaygılı olduğunu duymuştum. Öğrendim ki, yaklaşık bir yıllık hukuk sürecinden sonra Ezgi Mola mutlu sona ulaşmış; evini işgalcilerden kurtarmış. Gözü aydın, evini boş tutmaz artık.

GENÇLERLE İPEK YOLU KONSERI VERECEK

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, Mayıs 2025'te Madrid'de, dünyanın bir numarası olarak gösterilen Çinli efsane piyanist Lang Lang ile buluşmuştu. O dönem konuştuğum Berrin Hanım, birlikte güzel bir proje planladıklarını söylemiş ama detay vermemişti.

Dün öğrendim ki o görüşme meyvesini vermiş. Lang Lang, 2 Aralık'ta ÇEV Sanat'ın desteklediği genç müzisyenler Bade Dastan (19, Keman), Arya Su Gülenç (17, Piyano), Damla Ece Karataş (19, Piyano) ile AKM'de konser verecekmiş. 'İpek Yolu' adını verdikleri konseri kaçırmayın derim.

YİNE İLK O YAPMIŞ!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası sırasında düzenlenen Le Défilé etkinliğinde podyuma çıktı. Dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşan Seranay, yürüyüşü ve aurasıyla Paris'i salladı!

Herkes Seranay'ı konuşurken; 2019'de aynı etkinlikte podyuma çıkan Rachel Araz Kiresepi hemen durumdan pay çıkardı ve 'bunu ilk ben yaptım'a getirdi.

Önceki ay da Leyla Ilıcalı, Kylie Jenner'in 29'uncu doğum günü pastasının aynısını kendi yaş günü için yaptırmıştı. Rachel o zaman da çıkıp "O pastayı ilk ben yaptırdım" demişti. Rachel'in yaptığı kıskançlık mı gündemden nemalanmak mı anlayamadım!!!

TEKLİF YOK REKLAM VAR

Demet Şener, önceki gün parmağındaki tek taşı gösterdiği ve "Evet dedim" yazdığı paylaşımıyla herkesi heyecanlandırdı. Evlilik teklifinin, bir süre önce barıştığı eski eşi İbrahim Kutluay'dan olabileceğini düşünenler bile oldu! Ancak bu kadar merak uyandıran paylaşımın altında iş anlaşması çıktı.

Telefonda konuştuğum Demet Hanım, "Dünden beri telefonlarım susmadı, gerçekten büyük bir merak uyandırmış. En yakınlarım bile tebrik etmek için aradı. Ama hayatımda kimse yok. Bir takı markasının bir yıllık yüzü oldum" dedi. Herkesin merakını gidermiş olayım.