Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın, mart ayında kaybettikleri anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili sarsıcı iddiayı yargıya taşıdığını ilk bu köşede okumuştunuz.

2 Mart'ta vefat eden ve uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümünde 'ihmal' olduğu şüphesi kamera kayıtlarıyla gün yüzüne çıkmış; yaşlı kadına bakmakla yükümlü olan hemşire G.D'nin, Yücel Boronkay'ı defalarca yere düşürdüğü görülmüştü. Görüntülerin ardından Boronkay kardeşler, annelerinin eceliyle değil, hemşirenin ihmali sonucu ölmüş olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve nisan ayında da merhumenin mezarı otopsi yapılmak üzere açılmıştı.

Öğrendim ki; savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonuçlanmış. Adli Tıp'tan gelen sonuç üzerine, merhume Yücel Boronkay'ın hemşiresi G.D hakkında 'ölüme sebebiyet vermekten' dava açılmış ve hatta ilk mahkeme günü de verilmiş.

Annelerinin eceliyle değil de, profesyonel olarak çalışan bir sağlık kurumundan aldıkları hemşire yüzünden vefat etmesi kardeşlerin acısını ikiye katlamıştı. Hukuk mücadeleleri sonucu, hemşire G.D hakkettiği cezayı aldığında bir nebze olsun acıları azalacaktır diye düşünüyorum. Allah kimseyi böylesi acılarla sınamasın.



İSKELE HASARIYLA KURTULDU

Derin Mermerci, ağustos ayında yalıda yaşamanın zorluklarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Gerçi yanlış anlayıp eleştirenler de olmuştu ama Derin Hanım haklıymış! Boğaz'daki 200 yıllık yalısına önceki akşam yolcu vapuru çarptı. Derin Hanım, kazanın kamera görüntülerini göstererek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

"Çok şükür, bin şükür... Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış" diyen Derin Hanım'ın gerçekten verilmiş sadakası varmış. Yolcu vapuru yerine, tanker çarpsa sadece iskeleye zarar vermez; Etel Baler'in 2015 yılında yaşadığı kaza gibi yalısı da hasar görebilirdi. Çok geçmiş olsun.



40 MEVLİDİNİ YALIDA OKUTTU

15 Ağustos 2023'te kızı Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Sabancı, 23 Ağustos'ta da çok sevdiğini söylediği kayınpederi Ömer Sabancı'nın adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

İkinci kez torun mutluluğu yaşayan babaanne Arzu Sabancı, küçük torunu Ömer için pazartesi günü dostlarını Kanlıca'daki yalısına davet edip 40 mevlidi okuttu.

Mevlitte, Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Sertkaya, arkadaşları Dila Tarkan Doğruer, Sima Tarkan Başoğlu, Derev Clara Bodosoğlu'nun yanı sıra Fatoş Mildon, Aslıhan Koruyan Sabancı gibi Arzu Sabancı'nın da arkadaşları vardı. Ömer'i sağlıkla büyütürler inşallah.