İş adamı İzzet Özilhan'ın, 14 Ağustos'ta ciddi bir motosiklet kazası geçirdiğini ilk burada okumuştunuz. Elinde ve bacağında kırıklar meydana gelen İzzet Bey, sahibi oldukları hastanede ameliyat olmuştu. Taburcu olan İzzet Bey'i, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Mert Ersin ziyaret etmiş.

Yürüteçle yürüyebilen İzzet Bey'in ağrıları azalmış, fizyoterapiye başlamış. Bu arada Ersin'in ziyareti, Yasemin Ergene'yi aklıma getirdi! Kaza haberini yaptığımda; Yasemin Hanım'ın, Eylül 2025'te boşandığı 14 yıllık eşi İzzet Bey'i hastanede ziyaret edip etmediğini öğrenememiştim. Ufak çaplı bir araştırma yaptım...

Kulislerde konuşulanlara göre; Yasemin Hanım, ne hastaneye gitmiş ne evde ziyaret etmiş! "Dost kalacağız" diyen Yasemin Hanım, boşandıktan 16 gün sonra evlenen eski görümcesi Türkan Özilhan'ın oğlunun düğününe de gitmemişti. Kimsenin öğrenemediği boşanma sebeplerini daha çok merak eder oldum!

İLK KİTABINI 'ŞEN'LENDİRMİŞ!

Aslı Gümüşel'in yazarlığa soyunduğu kulağıma gelmişti; doğruymuş. Aslı Hanım'ın hayat yolculuğunu ve fikirlerini anlattığı, 'Ne Gerek Vardı?' adını verdiği kitabı raflarda yerini almak üzere. Böylece sosyeteden bir yazar daha çıkmış oldu. Aslı Hanım'ın ilk kitabının ilk imza gününü, 21 Ekim'de İstinyePark'taki D&R'da düzenleyeceğini de öğrendim.

Bu arada Aslı Hanım'ın kitabında, 13 Mart 2023'de boşandığı eşi Metin Şen'in soyadını da kullanması dikkatimi çekti! Boşanır boşanmaz kızlık soyadı olan Gümüşel'i kullanmaya başlayan Aslı Hanım, 10 ay sonra ise sosyal medya hesabını 'asligumuselsen' olarak güncellemişti. Görünen o ki, boşansa da Şen soyadından vazgeçemiyor!

ÜNLÜLER AYNI SOFRADA BULUŞTU

İstanbul'daki bir inşaat projesi, yemek yazarı ve gastronomi dünyasının sevilen isimlerinden Sedef İybar'ın katılımıyla özel bir lezzet buluşmasına ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Evin Şaşmaz'ın davetiyle düzenlenen, keyifli ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Sedef İybar'ın hazırladığı özel lezzetler konukların beğenisine sunuldu.

Sernur Çiftçi, Demet Akbağ, Fulya Terim, Şebnem Çapa ve Selma Türkeş'in de arasında olduğu konuklar, bir yandan İybar'ın yemeklerini tattı bir yandan da gastronomi, sofra kültürü ve lezzet üzerine derin bir sohbete daldı.

SEZON AÇILIŞINI IV. MURAT YAPTI

Türk Operası'nın büyük ustası Dr. Okan Demiriş'in yurt dışına çıkan ilk büyük opera olarak tarihe geçen 'IV. Murat Operası', bu kez 1 Ekim'de gerçekleşen prömiyerle İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 45. sanat sezonunu açtı.

Osmanlı'nın 17. yüzyıldaki saray yaşamını, taht mücadelelerini ve siyasal atmosferini sahneye taşıyan üç perdelik opera, izleyenler tarafından yine ayakta alkışlandı. Prömiyer için İzmir'e giden Dr. Okan Demiriş'in kızı Arzu Demirer Demiriş ile telefonda konuştum; çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.