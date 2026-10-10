Eski manken Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile boşanma davaları devam ederken Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile 'yasak aşk' yaşamaya başlamıştı. Martta da 50 bin lira nafaka ile boşanmış ama mahkeme iki çocuğunun velayetini babaya vermişti. Geçenlerde Güzide Duran, iki yıldır kızı Selin'i, bir yıldır da oğlu Emir'i göremediğini belirterek çocuklarının velayeti elinde olan eski eşine isyan etti.

"Bir anneyi evlatlarından koparıp çocuklarının zihninde kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın" dedi. Geçen süreçte ben de Adnan Aksoy'un çocuklarını anneleriyle görüştürmediğini düşünmüştüm. Ancak Duran'ın Roma'daki okul kapısında beklediği çocuklarının, çıkışta anneleriyle görüşmek istemediği ortaya çıktı.

Çocukların annelerini görmek istememesinde muhakkak Adnan Aksoy'un da payı vardır ama Güzide Duran'ın biraz da suçu kendisinde araması gerekmiyor mu? Kasım 2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakıp İstanbul'a dönen de kendisiydi, boşanmadan Fikret Orman ile el ele pozlar veren de... Bu yüzden çocukları kendisini görmek istemiyor olabilir mi acaba!



JETEX-İGA TURNUVASINA BÜYÜK İLGİ

O küçük beyaz pütürlü topun peşinden koşmaya bayılan golf tutkunları, bu kez Kemerburgaz'da düzenlenen 'JETEX-İGA Golf Cup'ta buluştu. Yaklaşık 264 golf tutkununun katıldığı turnuva, çekişmeli müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erdi.

Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir'in de yer aldığı turnuvaya, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve JETEX-İGA Terminali Direktörü Burcu Güneş ev sahipliği yaptı.



BÜYÜKELÇİLİKTE SANAT BULUŞMASI

Sanat hayatında 42 yılı geride bırakan çağdaş sanatın önemli temsilcisi Ekrem Yalçındağ'ın onuruna, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde özel bir resepsiyon düzenlendi.

Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğindeki davet, İtalya'nın çağdaş sanat çevrelerinden önemli isimleri bir araya getirdi. Resepsiyonda, Yalçındağ'ın büyükelçiliğe armağan ettiği 'Red- Red-Red-2026' başlıklı eserinin tanıtım plaketi de yerine asıldı. Jale Tantekin'in sahibi olduğu Galeri Artist tarafından Roma ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen serginin tanıtımının da yapıldığı gecede, sanatın iki şehir arasında kurduğu bağ öne çıktı.



ÜÇ ÜNLÜ ŞEF AYNI MUTFAĞA GİRECEK

Gastronomisiyle de çok iddialı bir şehir haline gelen İstanbul'da, 12 Ekim'de çok özel bir lezzet buluşması olacak. JW Marriott İstanbul Marmara Sea bünyesinde yer alan, dünyaca ünlü şef Akira Back'in restoranında, üç önemli şef bir menü hazırlayacak ve lezzet şöleni yaşatacak.

'6 Hands Dinner' adıyla gerçekleşecek bu özel gece için Akira Back, İstanbul'un şefi Fatih Alkan, Düsseldorf'ta iki ayrı Michelin yıldızlı restorana imza atan Yoshizumi Nagaya ve Antalya'da bir restoranın şefi Ender Altundağ birlikte mutfağa girecek. Üç önemli şefin birlikte hazırlayacağı bir menüyü tatmak herkese nasip olmaz, kaçırmayın derim...



GALADA BÜYÜK NEZAKETSİZLİK

Dün vizyona giren 'Soy' filminin hafta içindeki galasında, filmin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın tavırları yine tartışma konusu oldu! Doğrusu izlerken ben de gerildim! Yönetmen yabancı ve muhabirler Türkçe soruyorlar. Oyunculardan İngilizceye çevirip yönetmenin yanıtlaması bekleniyor.

Fakat Farah'ın o üstten bakışlı tavırları ve "Of şimdi bu soruyu yine ben mi çevireceğim" demesine karşın diğer başrol oyuncusu Özge Özacar zarafetle durumu toparlıyor. Farah'ın yaptığı büyük ayıp ve oradaki herkese karşı büyük bir nezaketsizlik. O kadar özel oyuncu kadrosuyla eminim ortaya güzel bir iş çıkmıştır ancak Farah'a, garip tavırlarıyla bu güzel tabloyu bozması hiç yakışmadı.



IŞIĞINI KENDİ ELİYLE SÖNDÜRMÜŞ!

Bu hafta radarıma takılan isim, milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şahin oldu. Güzel oyuncu, hafta içinde katıldığı yardım gecesi için sade bir stil seçmek istemiş. Ancak seçtiği elbise bir davete katılmak için çok günlük!

Doğrusu elbisenin ne üst kısmındaki transparan görünümü ne de rengini beğendim. Güzel oyuncu, bu seçimiyle kendisini olduğundan daha sönük göstermiş. Sade aksesuar seçimleri de tüm görünümü iyice sönükleştirmiş. Şaşırdım doğrusu...

TREND RADARI



Midi etekler bu sezon daha kontrollü ve zarif bir silüet öneriyor. A kesim modeller, belden başlayarak genişleyen formlarıyla klasik kadınsı çizgiyi güncel bir tavırla yeniden ele alıyor.

80'ler ve 90'ların güçlü terziliği, sonbaharda keskin omuzlar, belirgin bel hatları ve kusursuz kesimlerle geri dönüyor. Vücuda oturan ceketler, yüksek belli pantolonlar ve heykelsi silüetler, dönemin güçlü duruşunu bugünün daha sade anlayışıyla buluşturuyor.



Hayvan desenleri sonbaharda küçük aksesuar detaylarının ötesine geçerek görünümün merkezine yerleşiyor. Leopar, zebra ve inek desenleri; kabanlardan eteklere, elbiselerden takımlara kadar geniş bir alanda kullanılıyor.