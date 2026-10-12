Eylül 2024'te Venedik'te üç gün süren bir düğünle evlenen Sima Tarkan- Mark Basoğlu çiftinin, 31 Mart'ta doğan oğulları Can Matteo için Mardin'de dillere destan bir vaftiz töreni yapacağını yazmıştım; yazdığım gibi de oldu.

Çift, vaftiz için bir organizasyon şirketiyle anlaştı, üç günlük program hazırlattı ve şehrin beş yıldızlı bir otelini kapattı. Çift, cuma günü dostlarıyla birlikte Mardin'e gitti. İlk akşam dostlarını, eğlenceli bir yemekte ağırladılar. Gecenin en çok eğlenenleri Sibil Çetinkaya ve Derev Clara Bodosoğlu idi ki, danslarıyla da geceye damga vurdular.

Gecenin sürprizi ise vaftiz çocuğu Can Matteo'nun eniştesi Dağhan Doğruer'in eline mikrofonu alıp sahnede şarkı söylemesiydi. Vaftiz töreni cumartesi günü oldu. Çift, tören için kadın davetlilerin şapka takmasını istemişti.

Çoğunluk bu kurala uydu. Süryaniler için en önemli ibadet merkezi olan kadim Mor Gabriel Manastırı, sanırım tarihindeki en görkemli vaftiz törenine ev sahipliği yaptı.

Basoğlu çifti de oğulları için unutulmayacak bir vaftiz töreni imza atarken davet ettikleri dostları ise, şehrin altını üstüne getirip üç günlük Mardin tatili yapmış oldu. Basoğlu çiftinin bu dillere destan vaftizinden sonra görkemli tören ve kutlamaları çok seven Süryaniler için Mardin'de böyle vaftiz yapmak moda olursa hiç şaşırmam.



ÜNLÜ KADINLARDAN 'PEMBE' POZLAR

Ekranların sevilen yüzleri ve müzik dünyasının ünlü isimleri, bu kez hayat kurtaran bir farkındalık mesajı vermek için bir araya geldi.

"Güçlü Yumruklar Güçlü Kadınlar" projesinde Mahassine Merabet, Ezgi Şenler, Yasemin Yazıcı, Aybüke Yılmaz, Yağmur Yüksel, Cemre Arda, Perihan Ünlücan, Feyza Civelek, Betül Demir ve Seçil Gür, boks eldivenleri,

pembe kurdeleler ve fularla meme kanserine karşı farkındalık için fotoğraf sanatçısı Orkun Ölmez'in objektifine poz verdi. Türk Kanser Derneği ve Ahmet Yılmaz iş birliğinde gerçekleşen bu projeye katkı sağlayan herkese kocaman bir alkış.