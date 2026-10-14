Ani ölüm haberiyle herkesi şaşkına çeviren ve dün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilen ünlü işadamı Ali İhsan Kaya'nın ölüm sebebini öğrendim. İş ve cemiyet hayatında yakından tanınan, bünyesinde birçok şirket bulunan bir holdingin yönetimi kurulu üyesi olan Ali İhsan Kaya canına kıymış.

Evet yanlış okumadınız... Ali İhsan Bey, önceki gün, Acarkent'teki villasından, sabah 06.30'da arabasıyla spora gitmek için çıkmış. Birkaç yüz metre gittikten sonra arabasını kenara çekmiş ve ruhsatlı silahı ile canına kıymış. Sebebini öğrenemedim ama Ali İhsan Bey'in canına kıydığını öğrenen ailesi şoke olmuş durumda.

Tabii en büyük şoku ve acıyı da cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan eşi Ayşe Burcu Kaya yaşamış. Modacı kimliğiyle de tanınan Ayşe Hanım, 20 küsur yıllık eşinin bu şekilde hayata veda etmesiyle resmen yıkılmış. Dün gözyaşları içinde ebediyete uğurlanan Ali İhsan Kaya'ya Allah'tan rahmet başta eşi Ayşe Burcu Kaya ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.



SADE NİKAHA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum işadamı Can Dikmen ile yazar ve yoga eğitmeni Meltem Gökhan, yaklaşık 10 yıllık beraberliklerini ağustosta nikahla taçlandırmıştı.

Bodrum'da sadece çok yakın dostlarının katıldığı minik bir nikah töreniyle bir ömür mutluluğa "evet" diyen çift, hafta sonu yine Bodrum'da dillere destan bir düğün yaptı. Temsili nikah töreninde, gelin hanımın nikah şahitliğini Hilal Kosif Piles ile Aslı Hotiç Türker, damat beyin şahitliğini de Hakan Ateş yaptı. Gecikmeli düğün çok eğlenceli geçti; mutlulukları daim olsun.



ŞAŞAALI KUTLAMA AİLESİNİ KIZDIRMIŞ

Sima Tarkan- Mark Basoğlu çifti, 31 Mart'ta doğan oğulları Can Matteo'nun vaftiz töreni için Mardin'de dillere destan bir organizasyon düzenlemişti.

Cuma günü başlayan program, halaylı-zurnalı akşam yemeği, vaftiz töreni, pazar brunch'ı ve devamındaki alışveriş turuyla sona ermiş, Mardin ekonomisi tavan yapmıştı.

Ancak öğrendim ki, Mark Bey'in ailesi, gösterişli vaftiz organizasyonundan çok rahatsız olmuş. Özellikle annesi Talin Hanım çok kızmış. Şaşaalı vaftiz organizasyonunun basında da yer alması üzerine oğluna, "Ailemizin adının bu şekilde anılması çok kötü, bizi zor durumda bıraktın" demiş. Mark Basoğlu ve eşi uzun süre gösterişli bir kutlama yapmaz herhalde.



YENİ KOLEKSİYONA RENKLİ TANITIM

2019'da kurduğu moda markasıyla dikkat çeken genç tasarımcı Ece Nayman, yeni sezon koleksiyonunu, ofisiyle bir arada olan evinde verdiği davetle tanıttı. "Day Time Party" konseptiyle düzenlenen davet; moda, sanat ve müziği eğlenceli bir atmosferde buluşturdu.

Fotoğraf sanatçısı Seçkin Cebeci'nin koleksiyona özel hazırladığı eserinin de sergilendiği etkinlik, Cem Pilevneli'nin performansıyla renkli anlara sahne oldu. Davete sanat, moda ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.