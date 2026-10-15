Sosyetenin ünlü isimleri Selin- Sibel-Simla Boronkay kardeşler, 2 Mart'ta vefat eden anneleri Yücel Boronkay'ın ölümünden, ona bakan hemşire G.D.'yi sorumlu tutmuştu. Adli Tıp'tan gelen rapor sonrası savcılık, hemşirenin ölüme sebebiyet vermekten yargılanmasına karar vermişti.

Önceki gün, annesini defnettikten sonra odasındaki kamera görüntülerini izleyince, annesine bakmakla görevli hemşire G.D'nin, annesini yataktan düşürdüğünü görüp kardeşleriyle suç duyurusunda bulunan Selin Boronkay'a rastladım.

Selin Hanım, video görüntülerini izledikten sonra büyük bir şok ve tarifi çok zor bir acı yaşadıklarını söyledi. Mahkemenin 16 Şubat 2027'ye gün verdiğini, Türk adaletine güvendiklerini ve annelerinin vefatında ihmali olduğunu düşündükleri hemşirenin hak ettiği cezayı alacağını umduklarını söyledi.

Selin Hanım ayrıca, "Anneme bunu yapan sıradan bir bakıcı olsa yüreğimiz yanmayacak, Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane hemşiresinin bunu yapmasına inanamıyoruz" dedi. Çok haklı; yaşlı bakımı için bir hemşireden başka kime güvenebilirsiniz ki...



MUTLU, GURURLU VE HEYECANLI

İç mimar ve ressam Melda Kamhi Kosif, haziranda 'Ruhun Fısıltısı' adını verdiği üçüncü kitabını okurlarıyla buluşturmuştu. Melda Hanım'ın 'insanın kendine yaptığı içsel yolculuğa dair' olduğunu söylediği kitabı Özbekistan'da yayımlanmış.

Kitabının başka bir dile çevrildiği ve Özbek okurlarıyla buluştuğu için çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi Melda Hanım. Bu arada önceki gün Özbekistan'dan bir sosyal medya paylaşımı önüne çıkmış. Yanda gördüğünüz bu paylaşım çok hoşuna gitmiş. Melda Kamhi Kosif'i, bu başarısından dolayı ben de tebrik ediyorum.



ÜNLÜ DOSTUYLA FELSEFİ PAYLAŞIM

Kendi markasıyla kozmetik ve longevity sektörüne gireceğini ilk benden öğrendiğiniz Suzan Sabancı'nın, markasının reklam filmi için İtalyan oyuncu ve model Alvise Rigo ile anlaştığını da ilk ben yazmıştım.

Suzan Hanım'ın Sardunya'da tanıştığı ve dost olduğu Alvise Rigo, eylül sonunda çekimler için İstanbul'a gelmiş ve çekimleri tamamlamışlar. O dönem konuştuğumuzda, "Arkadaşlıktan böyle güzel bir iş birliği doğdu" diyen Suzan Hanım, markasının yüzü ve dostu Alvise Rigo ile birlikte görüldüğü bir fotoğrafı, "Uzun yaşam, bir yaşam felsefesidir" notuyla paylaştı. İnsanın böyle dostları olması ne güzel...



ŞEHRE DÖNÜŞÜ PARTİYLE KUTLADILAR

Eğlence sektörünün duayen işletmecilerinden Emre Ergani, yaklaşık 1.5 yıl mecburi ara verdiği mesleğine haziranda geri dönmüştü.

Bu kez Barış Tansever ile güçlerini birleştirmiş; barını Tansever'in Ulus'taki mekanına taşımıştı. Ergani, önceki gün 'Back to The City-Şehre Geri Dönüş Partisi' ile sezon açılışını yaptı.

Bu yıl 32. yaşını kutlayan İstanbul'un simge mekanında, Emre Ergani ve Selma Şeşbeş ev sahipliğindeki gecede, DJ Evren Katırcıoğlu'nun performansı ile eğlence tavan yaptı. Sezon açılışına çok sayıda ünlü isim katıldı.