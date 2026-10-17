Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında, cemiyet hayatının en çok dikkat çeken ve merak edilen isimlerinden Edwina Sponza var. Çok nadir röportaj veren Sponza, Şamdan Plus'a samimi açıklamalarda bulunmuş.

Son zamanlarda açtığı güzellik merkezi ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sponza, 52 yaşında olduğunu, sosyal medyaya yeni girdiğini, ilk kez reels hazırladığını ve bu konularda kızı Lal'den destek aldığını söylemiş (Lal, Londra'da çok büyük bir dijital şirkette çalışıyormuş). Bu arada üç çocuk annesi olan Sponza'nın, anneliği ile ilgili soruya verdiği şu cevap çok hoşuma gitti:

"Benim 23 yıl boyunca anneliğimi yaşarken desteklerim çoktu ve etrafımızdaki çoğu kişinin de böyle oldu. Anneliğin de çok konuşulmasını doğru bulmuyorum, saçlar süpürge olmadı kısacası. Bizden çok zor şartlarda, karda, kışta çocuğunu sırtında okula götüren anneler var, kurumsal hayatta yoğun çalışan ve çocuk büyüten anneler var. Tabii ki annelik yaptık ama bununla da hava atamam.

Gerçek annelikten konuşacaksak, sözü onlara vermek lazım, hakları ödenmez." Eski eşi Murat Özyeğin ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise, "Görüşüyoruz tabii ki. Zaten çocuklu herkesin iletişimi sürmeli. Biz ayrılalı 14 yıl oldu. Ebeveyn olarak sahici olmak ve varlığını her zaman hissettirmek, net olmak çok önemli" cevabını vermiş. Söz aşka da gelmiş ve bakın neler söylemiş: "Şu an özel hayatımda biri yok ama bence her zaman aşk, önce aşk... Aşkın insanlar üzerindeki olumlu etkisine inanıyorum. Aşk çok önemli bir şey, harika bir şey. Acısı bile güzel... Sevgi mi aşk mı daha iyi diye düşündüğümde yine aşk galip geliyor." Edwina Sponza hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, Şamdan Plus'taki röportajı okumalısınız.



LONDRA'DA KARAR VERMİŞ

Edwina Sponza'nın güzellik merkezi açma hikayesi de şöyle anlatmış: "Cilt, güzellik, bakım konularına her zaman çok meraklı olmuşumdur; dünyanın neresine gidersem gideyim doktorlarım, uğradığım güzellik merkezleri vardır. New York, Londra, Paris'te... En son Londra'da büyük kızımın yanındaydım ve hep gittiğim güzellik merkezine gittik. O kadar iyi hissettim ki, çıkışta kızım Lal'i aradım 'Ben güzellik merkezi açacağım' dedim.



SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞLER

2010 yılında ailesiyle birlikte tatil yaptığı Maldivler'de geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında vefat eden Eser Tümen ile Samra Tümen'in oğlu Mert Tümen'in sessiz sedasız evlendiğini öğrendim.

Mert Tümen ile uzun süredir flört ettiği, Ferit Şahenk'in şirketinde etkinlik yöneticisi olarak çalışan Ceyla Kurdoğlu, geçen hafta Tümen ailesinin Sarıyer sırtlarındaki malikanesinde minik bir törenle evlenmiş.

Sade nikah törenine, Mert Bey'in ablaları Esra-Aslı Tümen gibi; her iki tarafın da sadece birinci derece akrabaları şahitlik etmiş. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



ÇOCUKLAR İÇİN 'LEZZETLİ' KAMPANYA

Make-A-Wish Türkiye ile TURYİD, çocukların dileklerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Daha önce de çocukların hayallerine destek olmak için bir araya gelen

TURYİD ve Make-A-Wish Türkiye, bu kez 'Wish Dish / Dilek Tabağı' kampanyasıyla gastronominin birleştirici gücünü iyiliğe dönüştürüyor. TURYİD'in 48 markasının 226 şubesiyle katıldığı kampanya yarın sona erecek. Hadi; çocukların umutlarını artırmak için düzenlenen bu kampanyada sizin de tuzunuz olsun.



SEZONU 'AŞK'LA AÇTI

İstanbul'daki sergiler hız kesmeden devam ediyor. Acarkent'teki bir galeri de sezonu, The New Yorker için hazırladığı kapaklarla ve UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanan eserleriyle geniş kitlelere ulaşan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun sergisiyle açtı. 70'i aşkın eserden oluşan "Aşk

Dediğin" adlı sergi, sanatçının aşkı ve sevgiyi kendine özgü imgelerle yorumladığı özel bir seçki sunuyor. Erdinç Acar ve eşi Sezgi Sena Acar'ın ev sahipliğinde bir davetle açılan serginin konukları arasında Rahmi Koç da vardı.



SAMİMİYET BU DEĞİL!

Aslı Gümüşel, son dönemde sürekli radarıma takılan bir isim! Hafta içinde sosyal medyada yayınladığı videosunu izleyince ağzım açık kaldı! Aslı Hanım takipçilerine samimi bir tavırla kendi ürününü övüyor ama samimiyetin dozunu epey kaçırıyor!

Farklı bir ürününden bahsederken, "kötüleyemeyeceğim" diyebileceği yerde "b... klayamayacağım" diyor resmen! Yani böyle ürün tanıtımı mı olur? Gerçekçi olmayı, samimi olmayı, birçok şeyi birbirine karıştırmış! Ama şuna kesin emin olmalıyız ki; argo kelimeler kullanarak bir şeyi övmek ya da bir konuyu daha dikkat çekici hale getirmek zaten en kolayı ama asla doğrusu değil!!!



MODEL DOĞRU RENK YANLIŞ

Aralıkta ilişkilerinin sekizinci yılını kutlayacağı işadamı Faruk Çolakoğlu ile ilişkisi mutlu-mesut devam eden Özge Ulusoy, bu hafta dikkatimi çeken isim oldu. Güzel model Özge Ulusoy katıldığı bir davette şık beyaz ceket-capri bir takım tercih etmiş.

Capri kesim pantolonlar gerçekten yaz boyunca çok popülerdi. Tabii ki geçiş mevsimlerine de ayak uydurabildiler. Ancak Özge Ulusoy, renk seçimi olarak beyaz yerine siyah tercih etseydi, çok daha şık ve mevsime uygun olabilirdi.

TREND RADARI



Bilekte biten modeller yerine ayakkabının üzerine hafifçe düşen pantolonlar, görünümü daha güncel ve kesintisiz kılıyor. Özellikle kısa ceketler ve ince trikolarla iyi çalışıyor.

Siyah deriye alternatif olarak bordo bu sezonun yıldızlarından. Bordo ceket, pantolon, etek ve çantalarda sonbahar görünümüne daha zengin bir renk katıyor.

Her kombine hacimli sneaker eklemek artık tek başına güncel bir stil hamlesi sayılmıyor. Artık daha ince, hafif veya klasik spor ayakkabılar popüler.