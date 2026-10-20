İşletmeci Haluk Maga ile eşi Banu Hanım'ın estetik cerrah Serdar Eren ile mahkemelik olduğunu öğrendim! Bir dönem kadınların 'güzelleşeceğim' diye peşinden koştuğu Serdar Eren ile Maga çiftinin mahkemelik olduğu konu estetik değil!

Meğer Serdar Eren, Maga çiftinin Kemerburgaz'daki evinde kiracıymış. Ancak Maga çifti, yıllardır kiralarını alamamış ve sonunda Serdar Eren'e tahliye davası açmış. Üç yılın sonunda evden çıkartmayı başarmışlar. "Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yaparmış" derler ama bu kez tersi olmuş ve kötü kiracı, ev sahibini evinden ediyormuş!

Maga çifti, bir daha Serdar Eren gibi kiracılarla uğraşmamak için evlerini satmaya karar vermiş. Maga çifti evi önce sitedeki komşularına teklif etmiş. Haluk Maga onlara "Toplumda saygın rolü oynayan ama kötü niyetlerini uzayan hukuki süreçlerle birleştirerek bize ciddi mağduriyet yaşatan kiracımızdan, üç sene sonunda nihayet icra yoluyla tahliye ettirerek kurtulduk.

Kiramızı tahsil edemedik ama hiç olmazsa işgalden kurtardık evimizi. Şimdi evi satışa sunuyoruz. Henüz emlakçılara vermeden, sizlerin kendi çevrelerinde ilgilenen olabileceği düşüncesiyle önce sizlerle paylaşmak istedik" yazan bir mektup yollamış. Maga, benzeri süreçlerle uğraşmak zorunda olan komşularına da kolaylıklar dilemiş. Yani Serdar Eren, Maga çiftini evinden etmiş, Eren'in yeni ev sahibine Allah kolaylık versin.



DENEYSEL STİL!

Yaklaşık üç yıl önceydi sanırım. Buse Terim'in klasik şıklıktan deneysel bir tarza geçtiğinde, stilinin göz yorduğunu yazmıştım. Ancak Buse Hanım hiç durmadı; o gün bugündür halen denemeye devam ediyor! Bu kadar birbirine benzemez parçaları bir araya getirip neden bu kadar göz tırmalayan stiller deniyor? Hoş, bu yaptığını gerçekten kendi dışında beğenen var mı, merak ediyorum.

Diğer merak ettiğim konu ise, bu stiller için profesyonel bir yardım alıyor mu, yoksa tamamen kendi serbest stili mi? Umarım bu görünüme ulaşmak için bir de üzerine para ödemiyordur!!!



YENİ BİR İŞİ DAHA OLMUŞ

Moda sektörünün dünya çapında tanınan ve yakından takip edilen moda-stil danışmanı, sunucu ve oyuncu Ece Sükan, sıfatlarına bir yenisini daha ekledi. Sükan, Aralık 2026'da yayımlanacak The Hollywood Reporter Turkiye edisyonunun genel yayın yönetmeni olmuş.

1930 yılında kurulan ve 96 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan The Hollywood Reporter, sinema, televizyon ve müzik dünyasının en güçlü global otoritelerinden biri olarak uluslararası arenada büyük prestije sahip. Ece Sükan'ın bu işin üstesinden de layıkıyla kalkacağına şüphem yok.



DÜNYANIN EN İYİLERİYLE BİR ARADA

Türkiye'de kişiye özel dikim yapan erkek modacılarından Tacettin Şeker, bu yıl Trofeo Milano Su Misura'ya davet edildi. Dünyanın dört bir yanından seçilen seçkin master terzilerin özel tasarımlarıyla katıldığı Milano'daki yarışmada Tacettin Şeker, en çok ilgiyi gören isimler arasında yer aldı.

Yalnızca bir yarışma olmayıp; terzilik sanatına ve zanaat mirasına odaklanan konferanslar ve buluşmalar da içeren bu etkinlik, geleneksel erkek giyim kültürünü kutlayan prestijli uluslararası bir etkinlik olarak biliniyor. Tacettin Şeker'e bravo...