'Ne Gerek Vardı?' adlı ilk kitabıyla bugünlerde gündemde olan sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Gümüşel, önceki gün kitabını konuşmak için bir YouTube kanalında verdiği röportajda öyle bir şey söyledi ki, tam da "Ne gerek vardı" dedirtti.

Aslı Gümüşel röportajda, mükemmel görünen hayatların ardındaki kırılganlıklara dikkat çekip "Çalıştım, sevdim, yanıldım, kaybettim, ağladım" dedi. Ama asıl çarpıcı olanı biten evliliğiyle ilgiliydi. "Evliliğimde her kadının yaşadığı saygısızlığı yaşadım" diyerek 2000'de evlenip Mart 2023'te boşandığı iki çocuğunun babası Metin Şen'e göndermede bulundu.

Bununla da yetinmeyip evliliğinin neden bittiği sorusuna tek kelimeyle "Affedemedim" cevabını verdi. Bu söylediklerinin meali; aldatılmış! Aslı Hanım, 3.5 yıl önce boşandı, bunca zaman boşanmasıyla ilgili hiç konuşmayıp şimdi aldatıldığını ima etmesine çok şaşırdım doğrusu. Madem saygısızlık yaşadın ve aldatıldın niye şimdiye kadar sustun, madem 3.5 yıl sustun niye şimdi konuşuyorsun? Benim aklıma tek şey geliyor; acaba kitabının reklamını mı yapıyor!!!



GÖRSEV'DEN 23. ALBÜM

Türkiye'nin en ünlü caz piyanistlerinden olan, albümleri ve konserleri büyük ilgi gören Kerem Görsev'in 23. albümü, 1 Kasım'da piyasaya çıkıyor.

Önceki gün konuştuğum Görsev, tüm dijital platformlarda da yer alacağını belirtiği 'New Chapter' adlı yeni albümünde 8 yeni bestesinin olduğunu söyledi. Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Volkan Hürsever ve Ferit Odman'dan oluşan Quintet kayıtlarını 5 saatte yapmışlar. Önümüzdeki yıl piyano ile tanışmasının 60'ıncı yılını kutlayacak olan Kerem Görsev'in yeni albümüyle de kulaklarımızın pasını sileceği kesin.



TORUNU İÇİN BOĞAZ'DA DAVET VERDİ

Aslan Gülman'ın 14 Haziran 2025'te evlendiği Azeri eşi Mariam Gülman, birinci evlilik yıldönümlerinin ertesi günü Leo Aras adını verdikleri oğlunu dünyaya getirmişti. İlk kez babaanne olma mutluluğunu yaşayan Feryal Gülman, önceki gün torunu için Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde davet verdi.

Leo Aras'ın doğumunu ve mutluluğunu kutlamak için 120 kadın dostunu öğle yemeğinde ağırlayan Feryal Hanım, masa masa gezip dostlarıyla ilgilendi. Doğumunda hastaneye veya eve gidemeyenler, 'torun görme' davetinde Leo Aras Gülman ile tanıştı. Sağlıkla büyüsün...



PARİSLİ MARKADAN İSTANBUL'DA DAVET

Parisli ünlü mücevher markası, İstanbul'da özel bir davet düzenledi. Boğaz'daki ünlü bir restoranda düzenlenen davet çok iddialıydı. Adeta Paris'in modern lüks anlayışını İstanbul'a taşıyan davete ilgi de büyüktü.

Sosyeteden oyuncusuna, modasından influencer'ına kadar birçok ünlü davetli şık gecede bir araya geldi. Konuklar, Boğaz manzarasındaki şık ve ışıltılı gecenin keyfini çıkarırken markanın 1 Ekim'de, Paris Moda Haftası'nda düzenlediği defileyle görücüye çıkardığı yeni tasarımlarını da yakından inceleme fırsatı buldu.



SEBEBİ DEĞİL YÖNTEMİ ŞAŞIRTICI

Şef Ömer Sivrioğlu'nun nişanlısı Talya Didem Belen'in sosyal medya üzerinden bir yıllık ilişkilerinin bittiğini duyurduğu paylaşımını görmüşsünüzdür. Doğrusu ben böylesini ilk kez gördüm! Kendi kendini teselli eden Belen, resmen "zararın neresinden dönsem kardır" açıklaması yapmış!

İnsan bir yıldır birlikte olduğu insanı ve karakterini bilir. Yazdıklarına göre zaten biliyormuş; yaşadıkları ona sürpriz olmamış! Tabii ki ilişki bitebilir ama keşke Talya Didem Belen bu şekilde bir açıklama yapmasaydı. Hadi karşısındakine saygısı yok; keşke kendisine saygıdan bunu yapmasaydı. Böyle ayrılık açıklaması mı olur; neresinden tutsanız elinizde kalıyor!!!



ÇORAP VE BOT STİLİ BOZMUŞ

Oyunculuk ve modellik kariyerinden çok artık influencer kimliğiyle öne çıkan Müge Boz, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Kemerburgaz'da gerçekleşen engel atlama yarışmalarını izlemeye giden

Müge Boz, gri ve bordonun şık uyumunu stiline yansıtmak istemiş. Boz'un farklı ekose desenlerini bir araya getirmesini sevsem de, bordo çorap ve kısa bot seçimi maalesef stilini bozmuş. Böyle bir stili çorapsız, diz sınırında bir çizmeyle tercih etmeliydi.

TREND RADARI



Bu sezon modanın klasiklerinden gömleklerin kolları hacimleniyor. Kabarık kollarıyla bu zamansız modeller spor şıklığı bir üst seviyeye çıkarıyor.

Çizgili hırkalar sonbaharın en sevilen parçalarından biri olacak. Hem spor hem de şık kombinlerde yer alacak çizgili hırkalar farklı silüetlerle karşımıza çıkacak.

İşlemeler bu sezonun dikkat çeken detaylarından. Ayrıca bu sezon sadece gece stillerinde ön planda olmayacaklar; spor kesimlerle bir araya gelerek gündüze de adapte olmaya hazırlar.