Yeni sinema sezonunda çok konuşulacak film belli oldu:

Murat Boz ile Seda Bakan, BKM'nin iddialı sinema projesinde bir araya geliyor.

Hem romantik komedi ögeleri, hem de aksiyon içeren filmin senaryosu; yıllarca 'Bir Kadın Bir Erkek' dizisini yazan, kadın-erkek ilişkilerinde uzman senarist Murat Dişli'nin imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise yine usta bir isim, Şenol Sönmez oturuyor. Seda Bakan'ın son yıllarda beyazperdede komedinin üstesinden ustalıkla geldiğini 'Kara Bela' ve 'Arif V 216' filmlerinde izledik.

Murat Boz'un da oyunculukta, özellikle romantik komedide başarılı olduğunu;

'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim', 'Dönerse Senindir' ve 'Kardeşim Benim 2'de gördük. Bu filmde işin içine aksiyon girince, Boz ve Bakan'dan iddialı bir performans izleyeceğiz demektir.



PROBLEMLİ BİR ÇİFT

Boz ile Bakan, filmde evlilikte heyecanlarını kaybetmiş bir çifti canlandıracak. Birbirlerini çok severek evlenen çift, hayat görüşlerinin çok farklı olduğunu fark eder. Yıl dönümlerinde başlarına gelen bir sürpriz sonucu ise hayatları bambaşka yönlere sapar.

Birbirlerini neredeyse öldürecek noktaya gelen ikili; aslında evliliklerindeki sorunun, birbirleriyle zaman geçirmemek ve hiçbir şey paylaşmamaktan kaynaklandığını anlar. Her evlilikte oluşabilen sorunları ve kadın-erkek ilişkilerini sorgulatacak filmde daha birçok sürpriz var. Filmin aksiyonu da bu sürprizlerle başlıyor zaten.

Murat Boz ile Seda Bakan, şu günlerde rolleri için ön hazırlıklarını yapıyor. Filmin çekimlerine ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

Merakla bekliyoruz.