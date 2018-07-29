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FUNDA KARAYEL
29 Temmuz 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Kaplanoğlu ‘Huzur’ ile geliyor

Usta sinemacı Semih Kaplanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Huzur' romanını beyazperdeye taşıyacak. Kaplanoğlu, 20'li ve 30'lu yaşlarda okuduğu romanı bu yıl üçüncü kez okumuş ve bu eseri sinemaya taşımak için hazırlıklara başlamış.
'Huzur'daki aşk hikayesinden etkilenen ünlü yönetmen; filmde, aşk hikayesinin arka planında 'Biz Türkler kimiz? Ne yapıyoruz?
Neredeyiz? Medeniyetimizin ne safhasındayız? Nereye doğru gideceğiz?' gibi konuları sorgulayacak. Romanın geçtiği tarih; 1939, savaş öncesi... Dünyanın o anı ve yeni bir Türkiye nasıl olacak? Gelecekte ne olacak? Geriye mi döneceğiz, şimdiyi mi yaşayacağız? Tüm bu soruların cevabını, Semih Kaplanoğlu ile 'Huzur'da izleyeceğiz.

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