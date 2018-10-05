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FUNDA KARAYEL
05 Ekim 2018, Cuma FUNDA KARAYEL

‘Kadın sinemacıların çokluğu gurur verici’

'nın ana medya sponsoru olduğu 55. Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Ödülleri sahiplerini buldu.
Törende konuşan Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, foruma bu yıl ciddi bir katılımın olduğunu söyledi. Yapımcı ve yönetmenleri teşvik edip Türkiye'de üretilen projeleri uluslararası platformlara taşımayı amaçlayan Antalya Film Forum'a katılan isimlerden biri de; oyuncu 'di. Murat Cemcir ve yapımcı Necati Kocabay, Antalya Film Forum'da atölyelere katıldı, kahvaltılarda sinemacılarla bir araya geldi. Cemcir, forumdaki gençlerin ve kadınların sayısının çokluğundan bahsederek "Çok başarılı projeler dinledik. Birçoğunun yönetmeni ve yapımcısı kadın; bu gurur verici. Tüm kadın sinemacıları tebrik ederim" dedi. Cemcir, forumda dinlediği projeler için de "Artık yeni nesil sinemacılar büyük farkındalıklara sahip, bunu da filmlerine yansıtıyorlar" diye konuştu.

Cemcir'e, kendisinin de rol aldığı 'ın filmi 'Ahlat Ağacı'nın Oscar aday adayı olmasıyla ilgili duygularını da sordum. Ünlü oyuncu, "Hepimiz heyecanlıyız tabii, inşallah orada oluruz" diye cevap verdi.
İnşallah Cemcir'i Oscar serüveniyle de konuşuruz.

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