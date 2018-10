55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali heyecanı Antalya'nın tüm sokaklarını sardı. ANSET'in Sinema TIR'ı, sinemayı Antalya'nın 19 ilçesinin ayağına götürüyor. TIR, Gazipaşa'da 'Kaptun Dandun' adlı animasyon, Alanya'da ise 'Okul Yolunda' adlı belgeselle perde açtı. Genç- yaşlı, 7'den 70'e birçok kişi, açık havada sinema filmi izleme keyfi yaşadı. Yer bulamayanlar ise yere bağdaş kurarak filmi seyretti. Geçtiğimiz günlerde TIR'ın seyir duraklarından Dokuma Park'ta izlediğim 'Okul Yolunda', gösterildiği her ülkede büyük ilgi toplayan, yılın en başarılı belgesellerinden... Filmde dünyanın dört farklı ülkesinden dört çocuğun her sabah okula ulaşabilmek için bir sürü engeli nasıl aştığı anlatılıyor. 2013 Locarno Film Festivali'nin kapanış filmi olan 'Okul Yolunda' izleyenleri tek hayali okumak olan bu çocukların sıradışı yaşamlarının içine sokuyor. Keşke Sinema TIR'ı festivalle sınırlı kalmasa, tüm Türkiye'yi gezse, sineması olmayan her köye, her mahalleye gitse ne güzel olur, öyle değil mi?