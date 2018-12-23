Ali Vatansever'in Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, ikinci sinema filmi 'Saf'ın festival yolculuğu devam ediyor. 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nin New Voices New Visions bölümünün yarışma kısmında gösterilecek film, Ocak ayında da Fransa'nın prestijli film festivali 31. Premiers Plan- Angers Film Festivali'nde yarışacak. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin'in paylaştığı filmde Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor.