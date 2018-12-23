Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Funda Karayel > ‘Saf’ın festival yolculuğu devam ediyor
FUNDA KARAYEL
23 Aralık 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

‘Saf’ın festival yolculuğu devam ediyor

Ali Vatansever'in Toronto 'nde dünya prömiyerini yapan, ikinci sinema filmi 'Saf'ın festival yolculuğu devam ediyor. 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nin New Voices New Visions bölümünün yarışma kısmında gösterilecek film, Ocak ayında da Fransa'nın prestijli film festivali 31. Premiers Plan- Angers Film Festivali'nde yarışacak. Başrollerini ve Erol Afşin'in paylaştığı filmde Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN