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FUNDA KARAYEL
23 Aralık 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

‘Güzelliğin portresi’nden ilk kareler

'Türk Sineması'nda daha önce örneğine rastlamadığımız bir gerilim filminin çekimlerine başlandı. BKM yapımı 'Güzelliğin Portresi'; genç bir kadının görüşmediği babasının ölümü üzerindeki sır perdesini kaldırma çabasını konu alıyor. Filmin ilk gün çekimlerinden karelerinde, karakterlerin gizemli halleri dikkat çekiyor. Başrollerini , , Serkan Keskin, Şencan Güleryüz ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı filmin senaryosunu Pınar Bulut, yönetmenliğini ise Umur Turagay üstleniyor. Filmden ilk karaler dışında bir sürpriz de Feridun Düzağaç şarkılarıyla gelecek.

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