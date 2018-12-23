'Türk Sineması'nda daha önce örneğine rastlamadığımız bir gerilim filminin çekimlerine başlandı. BKM yapımı 'Güzelliğin Portresi'; genç bir kadının görüşmediği babasının ölümü üzerindeki sır perdesini kaldırma çabasını konu alıyor. Filmin ilk gün çekimlerinden karelerinde, karakterlerin gizemli halleri dikkat çekiyor. Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Şencan Güleryüz ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı filmin senaryosunu Pınar Bulut, yönetmenliğini ise Umur Turagay üstleniyor. Filmden ilk karaler dışında bir sürpriz de Feridun Düzağaç şarkılarıyla gelecek.