Sinemaseverlere 'Son günlerde beyazperdede en çok hangi filme güldünüz?' diye sordum. Çıkan sonuçlar epey eğlenceli. 'Hedefim Sensin' izleyen bir aile, "Demet Akbağ'ın elinde silahla adamların topuğuna sıkacağını hiç düşünmezdik, Ata Demirer'in İlker Aksum ile olan diyalogları gözlerden yaş getirene kadar güldürdü" diyor. Gelelim en çok duygulandıran filme...

Açık ara farkla 'Şampiyon' önde.

Filme her giren kendi ağlamamışsa bile mutlaka bir yakınının ağladığını söylüyor. Sinemaseverlere, 'Bugünlerde en çok beklediğiniz film nedir?' diye de sordum. 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' ve 'Çiçero' ikilisi yükselişte. 'Organize İşler', 2019'un bombası olacağa benziyor. 'Çiçero' ise Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in başrolü paylaştığı 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren 'Çiçero'nun hayat hikayesinin anlatıldığı bir casus filmi, merakla bekleniyor. 'Son günlerde en çok konuşulan film ne?' derseniz, cevabım Netflix'in 'Roma' filmi.