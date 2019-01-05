1 Ocak 2019 itibariyle hayata geçen paralı poşet uygulamasıyla plastiğe savaş açtık.

Doğayı düşünen bu çevreci uygulamaya bayıldım. Çevreci Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz, 2025 yılında plastik poşet kullanımında yüzde 90 tasarruf sağlamak olacak" dedi. Biz ülke olarak yüzde 70 tasarrufu neredeyse iki günde sağladık, helal olsun bize.



ÇARE BEZ ÇANTALAR

Yalnız bir poşete 25 kuruş vermek istemeyen vatandaşların isyanı uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Bir diğer kriz konusu da, vatandaşın 'Parasını benim verdiğim poşetin üstünde neden marketin reklamı olacak, parasız reklam yapmayız' isyanı oldu. 25 kuruş verip 50 kuruş isteyenleri mi ararsınız, poşet almamak için kavga çıkaranı mı, ceketini torba yapanı mı, boyuna sucukları asanı mı, poşeti iade edeni mi...

Bu uygulama eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kasada 25 kuruşu duyunca 'Tamam kalsın' deyip marketten dışarı çıkınca 'Çevre bilinci olan, duyarlı bireyleriz biz' diyenler, sanıyorum ki oksijen paralı olsa nefesini tutacak seviyeye ulaşmış. Dünyanın her yerinde böyle bu uygulama var, bu yüzden isyana gerek yok. Hazırlayın babaannelerden kalan çantaları... Kendime çözüm önerim; festivallerde dağıtılan bez çantalarla bu saatten sonra ayrılmaz ikiliyiz.

Çevremizi koruyalım, 25 kuruşa isyan etmeyelim.