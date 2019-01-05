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FUNDA KARAYEL
05 Ocak 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Merakla beklenen ‘Alice’ Müzıkali

Şu günlerde merakla beklenen oyunların başında, 7 Şubat'ta sahnelenecek 'Alice' müzikali yer alıyor. BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında izleyici ile buluşacak müzikalin biletleri saatler içinde tükendi. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip 'Alice Harikalar Diyarında', Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini alacak.
Serenay Sarıkaya, 'Alice' olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola 'Kraliçe', Enis Arıkan 'Tavşan', Şükrü Özyıldız 'Şapkacı', İbrahim Selim 'Kral', Merve Dizdar ise 'Kedi' rolü ile başrolleri paylaşıyor.
Seyircisini fantastik bir dünyaya davet eden 'Alice Harikalar Diyarında'nın 'Alice'i Serenay Sarıkaya'nın heyecanı ve mutluluğu her halinden belli oluyor, Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dans provalarındaki eğlenceli halleri, şimdiden 'Müzikalde neler yapacaklar?' diye düşündürüyor. Haydi hemen 7 Şubat olsun!

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